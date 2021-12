„Diese Spaziergänge sind ein Schlag ins Gesicht aller, die sich in der Pandemie engagieren“

Michael Kruspe impfte auch in der Kooperativen Gesamtschule "Herzog Ernst" in Gotha gegen Corona, verabreichte aber auch die Grippeschutzimpfung.

Gotha. Arzt Michael Kruspe über Impfangebote, Impfmotivationen und seine Position zu einigen Argumenten der Impfgegner

Michael Kruspe von der Helios Versorgungszentren GmbH arbeitet eigentlich in Weimar und war zwei Wochen lang als Impfarzt gegen das Coronavirus im Landkreis Gotha mit dem mobilen Impfteam unterwegs. An sechs Standorten konnten fast 1000 Impfungen verteilt werden. Der promovierte Internist sagt, Impfen gegen das Coronavirus ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Nach Feierabend impft der gebürtige Gothaer ehrenamtlich weiter. Er hat sich beruflich intensiv mit dem Thema befasst.

Monatelang waren die Impfzentren bis zu ihrer Schließung nicht mehr ausgelastet. Was denken Sie, wenn jetzt die Menschen zum Impfen Schlange stehen?

Ich bin über alle Diejenigen froh, die sich impfen lassen. Das Warum erst jetzt, ist für mich zweitrangig und die Diskussion darüber ist für mich nur verschenkte Zeit. Zeit, die wir in der aktuellen pandemischen Notlage nicht haben.

Kommen die Menschen aktuell zu Ihnen und den mobilen Impfteams, weil sie wollen oder unter Druck stehen?

Die Beweggründe sind heterogen, die einen kommen, weil sie einfach Angst haben, an dieser Erkrankung zu sterben, andere, weil sie die Mitmenschen um sich herum schützen wollen und manche, weil sie aufgrund der Coronauflagen mehr und mehr aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden.

Lange Schlangen gab es anfangs bei den mobilen Impfangeboten, wie hier in Seebergen. Foto: Ralf Ehrlich

Müsste es mehr mobile Impfangebote geben? Wenn ja, wo?

Auf jeden Fall. Faktisch überall, wo es Menschen regelmäßig hinzieht, sei es beim Einkaufen, direkt an der Arbeitsstelle oder auch im Rahmen einzelner Angebote in den Vereinen und Bürgerhäusern in den ländlichen Regionen. Leider sind wir in dieser Hinsicht nicht dynamisch und einfallsreich genug.

Impfskeptiker sagen noch nach knapp einem Jahr, sie wissen nicht, was in den Impfstoffen ist. Sie sagen, die Neuentwicklungen seien noch nicht lange genug erprobt. Ist das ein Grund zu zögern?

Nein. Und eine Gegenfrage: Sollten diese Skeptiker nicht dankbar dafür sein, dass unsere heutige Hightech-Medizin in der Lage ist, in kürzester Zeit diverse Impfstoffe zu entwickeln, um damit Zehntausende Menschenleben zu retten? Ich bin immer für einen kontroversen Austausch und eine lebhafte Demokratie, aber zum Teil werden diese Diskussionen ohne jegliche fachliche Grundlage geführt.

Andere haben gehört, dass auch Geimpfte auf den Intensivstationen liegen. Ihre Schlussfolgerung ist, dass sie sich nicht impfen lassen brauchen.

Eine Impfung reduziert das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und minimiert das Risiko, an einer Covid-19-Infektion zu versterben. Ja, auch geimpfte Patienten liegen auf den Intensivstationen unseres Landes, weil es keinen hundertprozentigen Schutz gibt.

Ein Argument ist auch, dass sich selbst Geimpfte infizieren und das Virus übertragen können. Also ist die Impfung sinnlos?

Auch geimpfte Personen können das Virus weitergeben und Mitmenschen und dann insbesondere nicht Geimpfte infizieren. Dieses Argument überzeugt mich nicht, da die vorhandenen Impfstoffe diesen Anspruch niemals hatten und je haben werden. Es geht bei der Covid-19 Impfung immer um eine Senkung des individuellen Risikos des eigenen Krankheitsverlaufs.

Gerade jüngere Skeptiker meinen, Corona sei doch nur so etwas wie eine Grippe, also könne sie ihnen nicht viel anhaben...

All diesen Personen empfehle ich einen Besuch auf einer der voll belegten Intensivstationen. Ich verstehe auch nicht das Herunterspielen und den Vergleich mit der saisonalen Influenza, da auch diese bei jungen Patienten einen schweren Krankheitsverlauf mit sich bringen kann. Anders als nach einer durchgemachten Influenza haben die mir anvertrauten Post-Covid-Patienten auch bis neun Monate nach einer Infektion multiple somatische und psychische Einschränkungen.

Auch das Gerücht, die Impfung könne dazu führen, dass Geimpfte keine Kinder bekommen können, hält sich hartnäckig. Halten Sie so etwas für wahrscheinlich?

Diverse Krankheitsentitäten werden aktuell mit der Covid-19-Impfung in Zusammenhang gebracht, wobei vieles, wie auch das oben genannte Beispiel jeglicher fachlicher Grundlage entbehrt und ein weiteres Beispiel für bewusste Desinformation darstellt.

Selbst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von weit über 1000 behaupten einige, sie kennen niemanden persönlich, der Corona hatte. Schützt das vor einer Infektion?

Ein vollkommen abstruses Argument. Negieren diese Patienten auch, dass es Krebserkrankungen gibt, nur weil keiner in der unmittelbaren Nachbarschaft davon betroffen ist? Wir brauchen eine Diskussion auf Augenhöhe, damit die Menschen, die sich berechtigt Sorgen machen, gehört werden und Lösungen für alle diejenigen gesucht werden, die unentschlossen sind.

Was sagen Sie denen, die sich auch jetzt nicht impfen lassen wollen?

Jeder ist für seine eigene Gesundheit verantwortlich. Allerdings hört für mich die persönliche Freiheit da auf, wo der Rest der Allgemeinbevölkerung zunehmend Einschränkungen in Kauf nehmen muss, damit dieser Teil der Bevölkerung weiter ungeimpft bleiben darf. Wir haben für unsere Gesellschaft eine Gesamtverantwortung, wir sind ein Sozialstaat und jeder trägt seinen kleinen Teil dazu bei. Ich erwarte eine humane Solidarität von allen Bürgern dieses Landes. Das sind wir uns, unseren Mitmenschen und unserem Land schuldig.

Was denken Sie, wenn 1500 Menschen zu sogenannten Spaziergängen durch Gotha ziehen?

Es erschüttert mich und macht mich wütend, wenn dieser Protest „Spaziergang“ genannt wird. Es ist ein Schlag ins Gesicht jedes Einzelnen, der sich in dieser Pandemie engagiert. Ein Schlag gegen jeden Angehörigen eines Coronainfizierten, der auf der Intensivstation um sein Leben ringt und ein ignorantes Verhalten gegenüber allen Hinterbliebenen der zu betrauernden Coronatoten. Die zunehmende Gewalt gegenüber Einsatzkräften erfordert strenge Konsequenzen.

Was geht Ihnen in diesen Zeiten durch den Kopf?

Es ist eine Zeit, in der wir Deutsche anfangen müssen, das Miteinander wieder mehr in den Fokus zu rücken. Eine Zeit, in der sozialer Rückzug, Egoismus und Ignoranz zunehmen und es passieren kann, dass wir unsere Wertvorstellungen verlieren. Ich appelliere an uns alle: Wertschätzung, Offenheit, Toleranz und die Achtung eines jeden Einzelnen von uns sollten unsere Vorsätze für das neue Jahr werden. Wir haben alles dazu in der Hand.