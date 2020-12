Dieseldiebe auf Parkplätzen entlang der A4 unterwegs - Lkw-Fahrer gibt wichtigen Hinweis

Eisenach, Wandersleben, Stadtroda. Unbekannte haben am Wochenende entlang der A4 insgesamt 800 Liter Diesel abgezapft. Ein Lkw-Fahrer hatte eine verdächtige Person beobachtet, die sich am Tank eines Lasters zu schaffen machte.

Entlang der A4 waren am vergangenen Wochenende Dieseldiebe unterwegs. Auf dem Parkplatz Hainich bei Eisenach stellte am Sonntagmorgen ein Lkw-Fahrer fest, dass unbekannte Täter aus seinem Tank 300 Liter Diesel abgezapft hatten.

Auf dem Parkplatz Drei Gleichen bei Wandersleben wurden bei einem anderen Lkw 500 Liter Diesel gestohlen. Dem Lkw-Fahrer war am Sonntagmorgen zunächst die Diesellache unter seinem Tank aufgefallen, weswegen er den Tankstand überprüfte und dabei entdeckte, dass Diesel fehlte.

Hinweise auf einen Tatverdächtigen konnte ein dritter Lkw-Fahrer der Autobahnpolizei in den frühen Montagmorgenstunden geben: In der Nacht zu Montag kam dem Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Rodablick zwischen Stadtroda und Jena gegen 3.30 Uhr eine Person merkwürdig vor, die sich am Lkw-Tank zu schaffen gemacht hatte. Der Lkw-Fahrer stieg daraufhin aus, der Unbekannte ergriff die Flucht. Er flüchtete in einem Fiat Iveco mit spanischem Kennzeichen und fuhr in Richtung Frankfurt vom Parkplatz davon.

Der Lkw-Fahrer sah dann, dass zwar der Tankdeckel seines Lkw beschädigt worden war, Kraftstoff war jedoch nicht gestohlen worden.

