Diesmal ein kälterer April

Der Wetterexperte Eberhard Dachsel bilanziert in seiner Kolumne einen nicht gradlinigen Wandel.

April, April – der weiß nicht, was er will. So lautete eine altbekannte Wetterregel. Nicht entscheiden konnte er sich zwischen Spätwinter oder Vorfrühling. Der Narrentag am 1. April veralberte uns bei 24 Grad Wärme und Sonnenschein pur fast mit Vorsommerwetter.

Doch schon in der zweiten Aprilwoche mussten Wollpullover und Pudelmütze noch einmal gegen frostige Morgentemperaturen, Schnee und kalten Wind helfen. In 13 Nächten fiel das Thermometer noch einmal unter den Gefrierpunkt. Im langjährigen Mittel sind es nur acht Nächte.

An sechs Tagen schickte uns Frau Holle noch einmal einen weißen Gruß (Mittel: 4 Tage mit Schneefall). Und zum Ausgang des Narrenmonats schien die Sonne tagelang vom fast wolkenlosen Himmel. Doch kalter Ostwind ließ kaum Frühlingsgefühle aufkommen. Beispielhaft dafür soll der Montag der zu Ende gehenden Woche stehen: Bis auf 25 Grad Wärme stieg das in der Sonne stehende Thermometer. Im Schatten der Wetterhütte wurde als Tageshöchsttemperatur aber nur 12 Grad gemessen. Eine frische Brise aus Ost ließ die gefühlte Temperatur dann noch einmal auf magere vier Grad sinken.

Mit einer Monatsdurchschnittstemperatur von 6,8 Grad (Mittel: 7,9 Grad) war der April deutlich zu kühl. Er fällt damit aus der Reihe der viel zu milden zweiten Frühlingsmonate der vergangenen Jahrzehnte und zeigt uns, dass der Klimawandel mit seinem wärmeren Wetter und früheren Frühlingsbeginn nicht gradlinig verläuft.