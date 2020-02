Dippach: Mehr Respekt vor dem Berufsstand der Landwirte

Lukas Weigel ist 21 Jahre alt. Vor einem halben Jahr hat er seine Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen, nachdem er davor ein Freiwilliges Ökologisches Jahr gemacht hatte. Für ihn stand es außer Frage, dass er mit seinem Traktor vom Hof auf dem Clausberg die Fahrt zum Bauernprotest nach Dippach antritt. Sein landwirtschaftliches Berufsleben liegt noch ziemlich komplett vor ihm und er sieht seine Zukunft stark bedroht.

Auch Mathias Kehr (36, Gospenroda) war mit Traktor angereist. Foto: Peter Rossbach

Der Kreisbauernverband Eisenach/Bad Salzungen hatte dazu eingeladen. Kundgebung, großes Mahnfeuer und anschließender Traktoren-Korso durch das hessisch-thüringische Grenzgebiet waren angesagt. „Wir sind doch nicht gegen Umweltschutz, im Gegenteil, den praktizieren wir jeden Tag“, findet Lukas Weigel, dessen Trecker das Schild mit der Aufschrift „Ja zu Tier- & Umweltschutz, aber nicht zu Dumpingpreisen“ ziert.

Natürlich erhielten die Landwirte Subventionen. Aber angesichts der niedrigen Verbraucherpreise für die landwirtlichen Produkte in Verbindung mit dem riesigen bürokratischen Aufwand und den aus seiner Sicht völlig überzogenen gesetzlichen Vorgaben, sei ein wirtschaftliches Auskommen für die Betriebe nicht mehr auf Dauer möglich. Er möchte seinen Wunschberuf noch lange ausüben. Dazu müsse sich aber einiges ändern, im Verbraucherverhalten, aber vor allem bei der Politik.

Rund 120 Menschen und 60 Traktoren beim Bauernprotest in Dippach, zu dem Uwe Teske vom Kreisbauernverband begrüßte. Foto: Peter Rossbach

Und genau die sieht Uwe Teske als ersten Adressaten des Protestes. Er ist Vize-Präsident des Kreisbauernverbandes Eisenach/Bad Salzungen und freute sich, dass so viele Landwirte aus Hessen und Thüringen mitmachten, rund 120 Teilnehmer und 60 Traktoren. Er erinnerte in einer Rede an die Zeit vor 500 Jahren, als im Zuge der damaligen Bauernkriege schon einmal von Dippach aus ein Protest in Gang gesetzt wurde, schon einmal Mahnfeuer brannten. Er forderte „mehr Respekt für unseren Berufsstand“ ein. Welcher andere Beruf erfordere es schon, dass „ an sieben Tagen der Woche 24 Stunden gearbeitet wird“.

Die Landwirte, egal ob Ost oder West, hätten alle ein gemeinsames Problem. Teske: „Wir haben keine Chance mehr, mit dem Produkt, das wir anbieten noch hinreichend Geld zu verdienen, um unsere Familien zu ernähren.“ Teske ist Vorstand der Agrargenossenschaft Dankmarshausen. In diesem Milchviehbetrieb verdienen 47 Mitarbeiter ihr Geld. 500 Milchkühe stehen im Stall und auf der Weide. Zu 2600 Hektar landwirtschaftlichem Betrieb kommen 3000 Rinder und 1000 Schweine hinzu.

Bauernprotest bei Dippach. Foto: Peter Rossbach

„Wir brauchen einen anderen Umgang mit uns Landwirten“, so Teske. Die Bauern fordern ein Mitspracherecht, wenn es um Fragen ihrer Zukunft geht, sowie eine „offene und ehrliche Politik, die Fehler eingesteht und dann auch korrigiert“. Man benötige zudem eine Politik, die sich hinter die Landwirtschaft und nicht gegen sie stelle. Das hätte Teske gern auch Vertretern aus der Landespolitik gesagt. Allerdings war – wohl wegen der Kapriolen im Landtag – kein Mitglied des Agrarausschusses des Thüringer Landtages der Einladung nach Dippach gefolgt. Teske: „Das ist traurig“.