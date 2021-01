„Disco 2000“ aus Ütteroda verabschiedet sich offiziell von der Unterhaltungs-Bühne

Ütteroda Der Ütterodaer DJ Lothar Bachmann blickt auf 52 Jahre hinter dem Mischpult und am Mikro.

Ütteroda. Eine dieser viereckigen Schallplatten aus Tschechien mit einem Titel von Scott McKanzie hatte Lothar Bachmann an einem Abend im „Schwan“ in Creuzburg vielleicht 15-Mal gespielt. „Es gab ja kaum Tonträger“, erinnert sich der DJ-Oldie an diese Zeit in den späten 1960er, frühen 70er Jahren.

Bachmann war einer von vielleicht drei Schallplattenunterhaltern in der Region, die nicht fest bei einem Jugendclub angebunden, sondern mobil auf den Dörfern der Gegend unterwegs waren. Mit Jürgen Hausburg, seit Jahren Hallensprecher des ThSV Eisenach, hatte Bachmann bei Siggi Kausch 1968 seine DJ-Prüfung abgelegt. „Der Lehrgang war im Jugendclub ABC. Aufgelegt haben wir abends in der Sonne“, erinnert sich der Ütterodaer, dessen Wurzeln in Ebenshausen liegen.

Zum 1. Januar hat der 65-Jährige sein DJ-Gewerbe abgemeldet. Nach 52 Jahren am Mischpult beendete Lothar Bachmann, Gründer der „Disco 2000“, offiziell sein DJ-Dasein. Corona und die Gesundheit haben einen Anteil am Schlussstrich. Sollten Partys irgendwann mal wieder möglich sein, würde Bachmann eine Abschieds-Sause geben. Dann würde er auch Fotos aus den 50 Jahren als Discjockey an die Wand werfen. Die Internetseite der „Disco 2000“ ist voll davon.

Zehn Jahre etwa tingelte Bachmann mit Schallplatten, Tesla-Bändern, später Kassetten und Anlage namenlos durch die Provinz. Während der Armeezeit bekam er Silvester sogar Sonderurlaub, weil ihn Ütterodas Bürgermeister Hans Heß als DJ im Dorf benötigte und so aus der Bad Salzunger Kaserne eiste.

Wenn er im Jahr 2000 noch auflegt, meinten Disko-Gäste, sei er verdammt lang im Geschäft. Der Disco-Name war damit geboren. Das „Disco 2000“-Schild gestalteten ihm Schüler. Im richtigen Leben war Lother Bachmann seit 1977 nämlich Lehrer für Mathe und Physik.

Über seine Veranstaltungen führte Bachmann fein säuberlich Buch. 1988 im Glanzjahr, brachte er es auf satte 222. Das wollte auch logistisch gemeistert sein, denn der DJ musste sich meist chauffieren lassen. Die beiden Vermona-Boxen, teure Bückware zu DDR-Zeiten, begleiteten ihn Jahrzehnte über die Dörfer. Viele Teile der Anlage waren selbst gebastelt, das Stroboskop etwa. Vom Landestheater besorgte man den Bühnennebel.

Es gab wohl keinen Saal, kein Kulturhaus, keinen Keller zwischen Großburschla und Behringen, in dem Lothar Bachmann Menschen nicht als DJ unterhielt. „Ich hatte Familie und war stellvertretender Schuldirektor der 15. POS, da bekam ich auch einen Dauerpassierschein ins Grenzgebiet“, erzählt der Senior. Ob „Krach nach acht“ oder Frühschoppen, kein Ereignis und keine Uhrzeit, in der der eloquente DJ nicht mal irgendwann und irgendwo auflegte.

Er macht keinen Hehl daraus, dass er nie ein großer Heavy-Metal-Fan war und ergo auch wenig dieser Musik spielte. In der Gerstunger Gegend, ausgemachte Hardrock-Hochburg, nahm ihm das Publikum das mal so krumm, dass man ihm die Reifen vom Trabant zerstach. Damit war die Gage, die sich aus Stundenlohn und Geld je Kilo der Musik-Anlage summierte, quasi futsch.

Die Wende war nicht nur eine Zäsur im Leben des DJ, sondern auch des Lehrers. „Disco 2000“ aber war unkaputtbar. Der DJ bespielte nun mit Gewerbeschein ein neues Publikum, war nun auch für Unternehmen im Einsatz ohne das Landleben und Familienfeiern auszublenden.

Im Jahr 2000 war Bachmann noch gut gebucht, erfüllte sich die Verheißung der einstigen Schüler. 2000 kam auch DJ-Partnerin Claudia ins Boot, das seitdem als Duo segelte, unter anderem über Jahre das Promo-Team bei Cranz & Schäfer war.

Junge Leute von heute könnte Lothar Bachmann mit seinem Musik-Fundus nicht unterhalten. „Ich kenne deren Musik und deren Geschmack gar nicht und will ihn auch nicht kennenlernen“. Sein Publikum ist vom alten Schlag, so wie er selbst, ist mit ihm in die Jahre gekommen. Hipp-Hopp, Rap, das Genre ist für diese Generation Lichtjahre entfernt.

Vielleicht klappt es in diesem Jahr mit einer Abschiedsvorstellung für Freunde und Bekannte. Dann wird er sicher einen Scott McKanzie-Titel rauskramen wie vor 52 Jahren – Festplatte statt Schallplatte.