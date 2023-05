Das Podiumsgespräch findet in der Nikolaikirche statt.

Diskussion in Eisenach über Russlands Krieg in Osteuropa

Eisenach. Die Konrad-Adenauer-Stiftung lädt zum Podiumsgespräch in die Eisenacher Nikolaikirche ein.

Über ein Jahr führt Russland nun schon seinen Angriffskrieg in der Ukraine. Gleichzeitig bedroht das Land andere Nachbarstaaten. So sieht sich die Republik Moldau einer wachsenden Bedrohung durch Russland ausgesetzt. Auch bei den Menschen in Russland ist der Krieg angekommen, durch die Propaganda der Staatsmedien, die Mobilisierungswellen und das harte Vorgehen gegen Antikriegsproteste.

Zu einem Podiumsgespräch am Montag in der Nikolaikirche hat die Konrad-Adenauer-Stiftung Thüringen Protagonisten eingeladen, welche die russische Aggression in unterschiedlichen Kontexten selbst erfahren haben.

Als russische Vertreter diskutieren die Politologin Karina Matvienko, die sich mit der russischen Staatspropaganda befasst und Ivan Hampel, der mit 14 Jahren von Berlin nach Moskau auswanderte und sich dort zeitweise der russischen Opposition angeschlossen hat. Weiterhin werden der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte (CDU) und Brigitta Triebel zu Gast sein. Letztere ist gebürtige Eisenacherin und leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Republik Moldau.

15. Mai, 19 Uhr, Nikolaikirche am Karlsplatz. Anmeldung: kas-thueringen@kas.de