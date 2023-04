Domstraße im Eisenacher Süden erhält Asphalttragschicht

Nach dem Ausbau des historischen Pflasters und dem Einbau einer Frostschicht wird Asphalt in der Domstraße zwischen Barfüßerstraße und Philosophenweg aufgetragen. Bauleute bringen am Dienstag eine Asphaltschicht auf. Damit kann der Bereich der Straße bald wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Eisenach. Bauarbeiten auf der Umleitungsstrecke für die Eisenacher Marienstraße sind fast abgeschlossen.

Nach dem Ausbau des historischen Straßenpflasters und dem Einbau einer Frostschicht haben die Bauleute am Dienstag mit dem Auftrag einer Bitumentragschicht in der Eisenacher Domstraße zwischen Barfüßerstraße und Philosophenweg begonnen. Die Asphaltierungsarbeiten konnten die Bauarbeiter einer ortsansässigen Baufirma bis zum Nachmittag abschließen.

Nach Abkühlen der Fahrbahn kann der Abschnitt im Süden der Wartburgstadt zügig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten in der benachbarten Marienstraßen dient die Domstraße derzeit als Umleitungsstrecke vom Südviertel in die Weststadt. Das historische Straßenpflaster wurde eingelagert und werde, so die Stadtverwaltung, mit grundhaftem Straßenausbau in einigen Jahren wieder eingebaut.