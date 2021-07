Doppelte Orgel in der Bergstadt Ruhla

Ruhla. Zwei Termine gibt es am Samstagabend in Ruhla.

Der Thüringer Orgelsommer erreicht mit gleich zwei Angeboten am kommenden Samstag, 17. Juli, die Bergstadt Ruhla. Um 18 Uhr gibt es in der Concordiakirche ein Konzert unter dem Titel „CellOrgel“. Thomas Ennenbach aus Eisleben an der Orgel und Wolfram Stephan aus Leipzig am Violoncelle bieten in der Winkelkirche Werke von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Camille Saint-Saën, Josef Gabriel Rheinberger und Friedrich Oskar Wermann.

Und schon um 20 Uhr geht es weiter, dann in der Trinitatiskirche in der Köhlergasse auf der anderen Seite des Erbstroms. Dort wird der Film „Das Cabinet des Dr. Caligari“ zu sehen sein. dabei handelt es sich um einen Stummfilm aus dem Jahr 1920. Dieser wird in Ruhla als Besonderheit live von Wolf-Günther Leidel aus Weimar mit Orgelimprovisationen begleitet. Eine kurze Einführung in den Film und seine Musik gibt es von Michael Grisko.

Der Förderverein der städtischen Trinitatiskirche wird dazu die Trinitatisbar ab 19 Uhr mit Cocktails, Wein und kleinem Imbiss öffnen.