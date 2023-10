Dorfgespräche beginnen in Dankmarshausen

In den Gemeindesaal am ehemaligen Pfarrhaus in Dankmarshausen wird zu einem Gesprächsnachmittag eingeladen.

Dankmarshausen. „Thüringen redet MITeinander“ ist eine Initiative eines Vereins für mehr Debatten- und Gesprächskultur. Auftakt ist in Dankmarshausen.

Ein offener Gesprächsnachmittag bei Kaffee und Kuchen findet am Sonnabend, 14. Oktober, um 16 Uhr im Gemeindesaal der Kirchengemeinde, Schulhof 1, in Dankmarshausen, statt. Ziel des Projekts „Thüringen redet MITeinander“ ist, einen Raum für Gesprächskultur zu schaffen und das Miteinander im ländlichen Raum zu fördern. Die Dorfgespräche sind als Reihe in verschiedenen Orten geplant. Den Auftakt macht Dankmarshausen in Kooperation mit den Achava-Festpielen.

Im Hinblick auf das Auseinanderdriften der Gesellschaft soll ein Raum geschaffen werden, um sich zuzuhören, konstruktiv miteinander zu reden und debattieren zu üben.

Die Gesprächsreihe wird vom Verein Zukunftsfähiges Thüringen organisiert und von der Bundeszentrale für Politische Bildung gefördert.