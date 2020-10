Kannibalismus in einer waldreichen Gegend in Deutschland. Ein Forstarbeiter und seine Frau verdienen so wenig Geld, dass sie aus Verzweiflung ihre Kinder im Wald aussetzen. Schon mal davon gehört? „Hänsel und Gretel“, eines der bekanntesten Märchen, welches die Brüder Grimm veröffentlichten, hat einen direkten Bezug zu Eisenach. Auch wenn das Pfefferkuchenhaus niemals in unserer Gegend stand.

Die beiden Geschichtensammler in Kassel hatten ein Netz aus Informanten aufgebaut, die meisten waren Frauen. Von ihnen ließen die Grimms sich Volksmärchen erzählen. „Frau Holle“, „Rumpelstilzchen“, „König Drosselbart“ und etliche andere mehr sollen von einem jungen Kasseler Fräulein geliefert worden sein, ihr Name: Henriette Dorothea Wild. An „Hänsel und Gretel“ hat diese Frau sogar literarisch mitgewirkt. Die Forschung weist ihr den Reim „Der Wind, der Wind, das himmlische Kind“ zu. In Eisenach befindet sich die Figur eines Engels. Er kniet auf einem Grabstein auf dem Alten Friedhof. Henriette Dorothea Wild war nicht nur Geschichtenerzählerin, sie wurde bald auch die Ehefrau von Wilhelm Grimm. Mit 74 Jahren starb sie in Eisenach, wo sie den damaligen Wartburg-Hauptmann Bernhard von Arnswald besucht hatte. Beim nächsten Spaziergang lege ich Dortchen, wie sie genannt wurde, einen Lebkuchen ans Grab.