Drachenschwänze formten die Landschaft

Das Bürgerhaus war voll, als im Rahmen der Geonatur-Vortragsreihe 2019/2020 für Eisenach und Bad Salzungen der Fotograf und Buchautor Olaf Schubert die Multivisionsschau „Vietnam – Abenteuer im Land der Drachen“ zelebrierte. Sein mit faszinierenden Bildern und wundervollem Soundtrack gespickter Exkurs in das südostasiatische Land stieß beim Publikum auf Riesenresonanz und Begeisterung.

Olaf Schubert, nicht identisch mit dem gleichnamigen TV-Satiriker, erkundete 2019 das facettenreiche Land vom Con Dao-Archipel und Mekong-Delta im Süden bis zur Hauptstadt Hanoi und den Gebirgsregionen im Norden. Mitreißend berichtete er über Alltägliches und Besonderes. In Vietnam leben gut 95 Millionen Einwohner (Quelle: Brockhaus-Jahrbuch 2018) und 54 Völker. Ähnlich wie in China, doch nicht so autokratisch, regiert die kommunistische Partei. Größte Glaubensgemeinschaften sind Buddhisten und Christen, als neue Religion hat der Caodaismus guten Zulauf. Der Vietnam-Krieg ist bei den Älteren als brutaler amerikanischer Krieg mit millionenfachem Leid und Tod tief im historischen Gedächtnis. Er endete 1975 mit dem Sieg Nordvietnams über die USA. Mit einem Feuerwerk gefeiert wird der „Tag der Wiedervereinigung“.

Los ging’s in der 8-Millionen-Metropole Ho Chi Minh City, dem früheren Saigon. Hier schießen die Wolkenkratzer in die Höhe, pulsiert das Leben, Höhepunkt ist das dreitägige Neujahrsfest. Unzählige Fotos und Filmsequenzen aus vielen Landstrichen hinterließen einen starken Eindruck. Geschichtsträchtige Orte, Tempel, Nationalparks, die Halong-Buchten, bizarr aus dem Meer stechende Berglandschaften, der Sage nach modelliert von „Drachenschwänzen“, vielfältiges städtisches und dörfliches Leben, der Alltag der Fischer und vieles mehr war zu bewundern. Und immer im Fokus sympathische, fleißige Menschen, für die übrigens das Moped der wichtigste fahrbare Untersatz im Inland ist.

Erschienen ist „Vietnam“ auch als Buch: Kahl Verlag, 1. Auflage, Dezember 2019, ISBN 978-3-938916-31-5.