Dreharbeiten sorgen für Verkehtsbehinderungen in Eisenach

Eisenach. In Eisenach wird eine weitere Folge der TV-Serie „Nächste Ausfahrt Glück“ gedreht. Das hat Konsequenzen.

Die Henkelsgasse im Bereich der Hausnummern 1-2 ist wegen der Neuverlegung von Fernwärmeleitungen voraussichtlich noch bis zum 30. Juni gesperrt. Die Sperrung betrifft auch alle Parkflächen in diesem Bereich.

Wegen Dreharbeiten für die nächste Folge der TV-Serie „Nächste Ausfahrt Glück“ werden nach Mitteilung der Stadtverwaltung vom 26. bis 30. Juni die Parkplätze auf dem Theaterplatz und in der Helenenstraße in Höhe Abbe-Gymnasium gesperrt. Zudem kommt es vom 27. bis. 29 Juni temporär zu Halteverboten oder Sperrungen in der Innenstadt.