Einen Polizeieinsatz gab es Mittwochnachmittag in Eisenach.

Drei Beamte bei Einsatz in Eisenach verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in der Georgenstraße in Eisenach sind am Mittwochmittag drei Beamte leicht verletzt worden, teilte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gotha auf Anfrage mit.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Hintergrund für den Einsatz ist ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt gegen einen 20-Jährigen. Der Mann flüchtete, als man ihn der Wohnung verweisen wollte. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Dabei soll der Tatverdächtige mit Gegenständen auf die Polizei geworfen haben, so die Erstinformation.

Mann in Gewahrsam

Ebenso habe er die Polizisten körperlich angegriffen. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Der 20-Jährige konnte letztlich gestellt werden und wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Er erlitt laut Polizei eine Augenreizung. Ein Rettungsdienst wurde hinzugezogen.

Einer der drei verletzten Beamten musste im Krankenhaus behandelt werden.

