Drei neue Baustellen in Eisenach

Drei weitere Baustellen sorgen für Behinderungen im Straßenverkehr in Eisenach, teilt die Stadtverwaltung mit. Ab Montag, 25. Januar, werde die Fahrbahn der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummern 3 bis 5 verengt. Das ist der Bereich unmittelbar vor dem Nikolaitor. Der Gehsteig wird komplett gesperrt. Grund sind Sicherungsmaßnahmen. Für Menschen mit Behinderung und Rollstuhlfahrer wird eine Rampe eingerichtet. Die Arbeiten werden, so die Mitteilung der Stadt, voraussichtlich bis zum 5. Februar dauern.

In Stockhausen wird die Nessetalstraße (Bundesstraße 84) ab Montag, 25. Januar, in Richtung Großenlupnitz halbseitig gesperrt. Im Bereich der Hausnummer 52 wird der Gehweg saniert. Die Bauarbeiten dauern, so die Stadtverwaltung, voraussichtlich bis 12. Februar.

Wegen einer Havarie werde zudem die Straße Am Klosterholz in Eisenach im Bereich der Hausnummer 6 halbseitig und der dazugehörige Gehsteig komplett gesperrt. Die Arbeiten werden noch bis voraussichtlich Freitag, 29. Januar, dauern.