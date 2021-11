Drei Partner und ein Rechenzentrum

Wartburgregion. Wartburgkreis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen und Stadt Eisenach ziehen bei Schulen an einem IT-Strang.

Die Stadt Eisenach, der Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie der Wartburgkreis wollen im Bildungsbereich die Zusammenarbeit verstärken und ein gemeinsames Rechenzentrum für 123 Schulstandorte schaffen. Landrätin Peggy Greiser (Schmalkalden-Meiningen), und die beiden zuständigen Dezernenten Udo Schilling (Wartburgkreis) und Ingo Wachtmeister (Stadt Eisenach) besiegelten dazu den Pakt.

Rund 4,5 Millionen Euro werden dafür von den drei Partnern aufgebracht. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Digitalpakts III. Der Fördersatz auf die förderfähigen Ausgaben beträgt 99 Prozent der Kosten. Etwaige Wartungskosten sind über andere Teile des Digitalpaktes förderfähig. Insgesamt besuchen allein in der Stadt Eisenach 4960 Schüler die Schulen, inklusive des Staatlichen Berufsschulzentrums, das im Zuge der Fusion auf den Wartburgkreis übergeht.

Nach der Unterzeichnung des Pakts kann die Ausschreibung zur Vergabe der Aufträge angegangen werden. Die Technik wird voraussichtlich in drei Monaten geliefert werden. Ans neue Netz gehen sollen die ersten Schulen bereits im März und April 2022. Federführend bei der Umsetzung ist der Kommunale IT-Service des Landkreises Schmalkalden Meiningen (KitS). Durch die Zusammenarbeit werden nach und nach 123 Schulstandorte in das Rechenzentrum integriert und durch KitS betrieben. Dabei wird das Rechenzentrum in Ilmenau stehen, in Meiningen ist der Back-up-Standort.

Die Schulen der Partner arbeiten gegenwärtig alle auf eigenen Servern, die zurzeit direkt vor Ort in den Schulen stehen. Dabei existiert ein breites Spektrum an Lösungen vor Ort. Ziel ist es nun, in den Schulen aller beteiligten Schulträger entsprechende Anschlussbedingungen zu schaffen, um hochmoderne Servereinheiten zentral in einem Rechenzentrum mit höchsten Sicherheitsstandards zu betreiben.

„Das gemeinsame Rechenzentrum ist ein wesentlicher Schritt für die Digitalisierung der Bildung in der gesamten Region Westthüringens. Ich danke dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen für diese Initiative. “, so Wachtmeister. Damit der Schulbetrieb vom neuen Rechenzentrum profitieren kann, investiert die Große Kreisstadt Eisenach seit Beginn dieses Jahres umfassend in die digitale Infrastruktur der Schulgebäude. In acht Eisenacher Schulen sind bereits neue Leitungen verlegt worden oder diese gerade in Arbeit. Das hat bisher 536.000 Euro gekostet. Die letzten beiden Schulen folgen 2022. Insgesamt stehen für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulgebäude für die Stadt Eisenach 1,84 Millionen Euro bereit. „Ohne Investitionen in jede einzelne Schule, ja in jeden einzelnen Klassenraum kann die Digitalisierung der Bildung nicht gelingen“, macht Wachtmeister klar.

„Die heutige Vereinbarung ist für alle Beteiligten ein riesiger Schritt“, kommentiert Kreisbeigeordneter Schilling. Im Wartburgkreis seien etwa 60 Prozent der Schulen für die Digitalisierung gerüstet, die restlichen sollen schnellstmöglich folgen. Schilling: „Das Gelingen hängt letztlich auch stark von der Motivation und der Einstellung der Schulleitung und Lehrkräfte vor Ort ab.“