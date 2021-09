Drei Covid-Patienten im Klinikum Eisenach auf Isolierstation

Wartburgkreis. Zwei Tage hintereinander liegen Corona-Werte von zwei Indikatoren über den Grenzwerten.

Zwei Tage hintereinander liegen die Corona-Werte von zwei Indikatoren im Wartburgkreis über den Grenzwerten. Bei der allgemeinen Inzidenz registriert das Gesundheitsamt (Stand: 29. September, 0 Uhr) einen Wert von 61,9 (Grenzwert: 35) und bei den Klinikaufnahmen von Covid-Patienten von 4,4 (Grenzwert: 4,0).

Im Klinikum Eisenach werden drei Covid-19-Patienten auf der Isolierstation betreut. Die Zahl der aktiven Infektionen im Kreis liegt bei 160, davon 34 in Eisenach, 25 in Geisa und 18 in Bad Salzungen.

