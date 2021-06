Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B84 im Wartburgkreis

Dorndorf. Auf der B84 in Dorndorf ist ein Autofahrer mit einem Lkw kollidiert. Drei Personen wurden schwer verletzt.

Bereits am Freitag kam es auf der B84 in Dorndorf im Wartburgkreis zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei am Samstag informierte, sei am Ortseingang ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lkw kollidiert.

Der Autofahrer sowie die beiden Insassen im Lkw wurden hdabei schwer verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

