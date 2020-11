Drei Treffurter Projekte ohne Landesförderung

Die Stadt Treffurt lässt das Gebäude Weimarische Straße 12 in Schnellmannshausen abreißen. Beim Vororttermin (von links): Architekt Uwe Döll, Nadine Schwanz aus der Bauverwaltung und Bürgermeister Michael Reinz.

Treffurt. Für Vorhaben in Ifta, Schnellmannshausen und Falken gab es ablehnende Förderbescheide.

„Wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben in den vergangenen Jahren ordentlich Fördermittel für verschiedene Projekte erhalten, aber weh tut es trotzdem“, sagt Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger). Gerade hat er vier ablehnende Förderbescheide für Bauvorhaben in Schnellmannshausen, Ifta und Falken erhalten und damit stehen zusammen rund 226.000 Euro an erhoffter Förderung vom Land nicht zur Verfügung. Dies teilte er auch den Mitgliedern des Stadtrates mit.