Drei verletzte Teenager bei Unfall nahe Barchfeld – Auto brannte komplett aus

Drei Teenager sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 zwischen Meiningen und Barchfeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der 19 Jahre alte Fahrer des Autos am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve geradeaus durch eine Leitplanke gefahren. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach auf einem Feld und blieb erst dann auf dem Dach liegen.

Als Unbeteiligte den Insassen aus dem zerstörten Auto halfen, qualmte es bereits aus dem Motorraum, kurze Zeit später ging alles in Flammen auf. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch seine beiden Mitfahrer im Alter von 15 und 19 Jahren kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Schwerer Unfall bei Barchfeld: Drei Verletzte Schwerer Unfall bei Barchfeld: Drei Verletzte Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, hat sich ein schwerer Unfall auf der B19 bei Barchfeld im Wartburgkreis ereignet. Foto: News5

Schwerer Unfall bei Barchfeld: Drei Verletzte Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Fahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Foto: News5

Schwerer Unfall bei Barchfeld: Drei Verletzte Das Auto überschlug sich im angrenzenden Feld. Foto: News5

Schwerer Unfall bei Barchfeld: Drei Verletzte Zwei Personen, der Fahrer und eine Insassin im Auto, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: News5



Schwerer Unfall bei Barchfeld: Drei Verletzte Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Foto: News5

Schwerer Unfall bei Barchfeld: Drei Verletzte Das Auto fing nach dem Unfall Feuer und brannte komplett aus. Foto: News5

Schwerer Unfall bei Barchfeld: Drei Verletzte Per Rettungshubschrauber kam der schwer verletzte Fahrer in ein Krankenhaus. Foto: News5

