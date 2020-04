Eisenach. Leichte-Zunahme an Corona-Infizierten.

Drei weitere Fälle in der Stadt Eisenach

Mit Stand vom Sonntag, 19. April, 12 Uhr, gab es in der Wartburgregion 52 Menschen, die nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren. Nach Angaben des Gesundheitsamtes kommen davon wie schon am Freitag 37 aus dem Wartburgkreis und 15 aus der Stadt Eisenach (plus 3 im Vergleich zu Freitag). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

