Dreifach problematischer Winter für Forstarbeiten

Ein Sturmtief jagt das nächste. Regen statt Frost und Schnee. Borkenkäfer allerorten und zerfahrene Wege. Arbeiten mit schwerer Technik im Wald heißt in diesen Tagen und Wochen: Schlammschlacht. „Dieser Winter zeigt wieder deutlich, dass sich der Mensch den äußeren Einflüssen unterordnen muss“, sagt der Marksuhler Forstamtsleiter Ansgar Pape zur Situation der Arbeit in und mit der Natur.

Während sich der ordentliche Regen und die Niederschlagsmenge der letzten Zeit positiv auf die Bodenwasservorräte und die geplanten Frühjahrsaufforstungen auswirken, bietet der aufgeweichte Boden den Bäumen in den vorgeschädigten Wäldern keinen großen Halt. Bei jedem Stürmchen sind neue Windwürfe zu beklagen, oft verstreut über die gesamte Forstamtsfläche. Mühsam müssten alle Stämme noch vor dem Schwarmflug des Borkenkäfers aufgearbeitet und möglichst aus dem Wald gebracht werden, veranschaulicht Pape.

„Leider hat uns der Borkenkäfer noch massiv im Griff,“ beschreibt der Forstamtsleiter die Situation und ihre Dramatik. Umfangreiche Sanierungsarbeiten laufen laut Pape derzeit unter anderem in Wäldern rund um Ruhla, vor allem am Ringberg, Dornsenberg und am Bermer. Unmengen an Festmetern Holz stapeln sich dort. Aber auch in Mosbach oder rund um Eisenach ist umfangreicher Maschineneinsatz zu beobachten. Darunter leiden die Wege, und Wanderer sollten derzeit die genannten Bereiche meiden.

Der Holzmarkt ist laut Forstamtsleiter Pape weitgehend zum Erliegen gekommen. Man sei im Forstamt jedoch erfreut, dass mit einem Abnehmer aus Süddeutschland vereinbart wurde, jeden Monat einen kompletten Zug mit Holz zu verladen. Dies bedeutet, dass innerhalb von 24 Stunden etwa 50 Lastwagen die Beladung der Waggons leisten und garantieren müssen – egal bei welcher Witterung. Der Rennsteig zeige daher bereits an einigen Stellen deutliche Verschleißerscheinungen, die ab nächster Woche zwischen Hoher Sonne und Ascherbrück saniert würden. Waldbesucher werden um Verständnis gebeten.