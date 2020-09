Dritter Kandidat in Wutha-Farnroda

Klaus Stöber will Bürgermeister in Wutha-Farnroda werden.

Klaus Stöber (AfD) tritt als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Wutha-Farnroda an. Der 59-jährige Steuerberater hatte das vor Wochen auf Anfrage unserer Zeitung noch für unwahrscheinlich gehalten. Stöber ist seit 1994 im Gemeinderat, ist im Kreistag Vorsitzender der AfD-Fraktion und leitet die kommunalpolitische Vereinigung der AfD in Thüringen. „Den unermüdlichen Kampf der Amtsvorgänger für die Unabhängigkeit unseres Ortes gegen jedwede Eingemeindungsbestrebungen nach Eisenach möchte ich fortführen“, sagt Stöber. Damit ist Klaus Stöber neben Jörg Schlothauer (parteilos) und Ulrike Jary (CDU) der dritte Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 1. November. Stöber erhielt ein einstimmig Votum der AfD.