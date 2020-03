Ein 18-Jährige ist in Gotha unter Drogeneinfluss rückwärts gegen einen Zaun gefahren.

Eisenach. Eine junge Frau ist in Eisenach rückwärts gegen einen Zaun gefahren. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter Drogen stand und vieles mehr.

Drogenfahrt: 18-Jährige rückwärts von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagmorgen setzte in der Eisenacher Straße „Am Wehr“ eine 18-Jährige ihren Pkw Ford rückwärts in Bewegung. Dabei sei sie aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Zaun kollidiert, wie die Polizei Gotha mitteilt. Fünf Zaunfelder und der Pkw wurden dabei beschädigt. Die Fahrerin und ihre beiden Insassen blieben unverletzt.

18-jährige Fahrerin unter Drogen, ohne Fahrerlaubnis, mit nicht zugelassenem Auto

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ford nicht zugelassen, die Fahrerin unter Drogeneinfluss sowie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sei. Im Pkw fand die Polizei zudem eine geringe Menge Methamphetamin. Die junge Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Drogen wurden beschlagnahmt und mehrere Anzeigen aufgenommen, heißt es.

