Duo Bleifrei spielt in Unkeroda – früherer Kollege von Ulla Meinecke

Wolfsburg-Unkeroda. Am 8. Oktober 2021 sind Blues und Rock’n’Roll im Landgasthof Waldfrieden zu hören.

Das Konzert von „Duo Bleifrei“ im Saal des Landgasthofs Waldfrieden in Wolfsburg-Unkeroda startet am Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr. Boogie Woogie, Blues, Ragtime und Rock’n’Roll haben die Musiker im Repertoire. Kopf des Duos ist Jürgen Adlung, der schon in den Bands von Roger Chapman, Ulla Meinecke und bei Karat mitwirkte.

Eintrittskarten sind nur beschränkt verfügbar. Plätze können unter Tel.: 03691/8865900 reserviert werden.