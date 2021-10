Duo gibt Benefizkonzert in Creuzburg

Creuzburg. Bodo Wartke in Creuzburg? Nicht wirklich, aber fast.

Die Sanierung der Orgel der Kirche von Ebenshausen hat sich die Kirchgemeinde auf die Fahne geschrieben. Das Projekt steckt in den Kinderschuhen. Erst gilt es, einen finanziellen Grundstock zu schaffen. Dabei bringt sich auch die dortige Kantorin Ricarda Kappauf ein. Gemeinsam mit ihrem musikalischen Partner Tillmann Boelter gibt sie am Freitag, 22. Oktober um 19 Uhr, ein Benefizkonzert im Saal vom „Klostergarten“ in Creuzburg.

Im Gepäck hat das Duo ein Programm mit Liedern des Musik-Kabarettisten Bodo Wartke und Sebastian Krämer, einem Chansonnier und Liedermacher. Boelter, im echten Leben Pfarrer, und die Multi-Instrumentalistin Kappauf, treten an, ihr ernst-unterhaltsames Wartke-Programm in Creuzburg unter das Volk zu bringen. Der Satz „Schön, dass es in dieser schnelllebigen Zeit noch so etwas gibt wie die Deutsche Bahn“ – er ist von Bodo Wartke – wird darin nicht vorkommen, aber eine Flut seiner bissigen wie witzigen Geschichten aus seinem und dem Leben von anderen.

Es gilt für den Einlass die 3G-Regel. Tests sind an der Abendkasse vorhanden.