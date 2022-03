E-Bike auf Krankenhausgelände verschwunden: Polizei schnappt Fahrraddieb aus Eisenach

Eisenach. Die Polizei wurde auf einen Mann mit einem Fahrrad aufmerksam und führte eine Verkehrskontrolle durch. Der Mann war schon amtsbekannt.

Am 13. Februar sind Beamte der Polizei in Eisenach hinter einen Fahrraddiebstahl gekommen. Gegen 00.20 Uhr fiel den Polizisten ein Fahrradfahrer auf, der in der Mühlhäuser Straße unterwegs war. Daraufhin führten sie eine Verkehrskontrolle durch, woraufhin sich herausstellte, dass der 35-Jährige schon amtsbekannt ist.

Bei einer Befragung zu dem E-Bike, gab der Mann an, es kurz vorher auf einem Krankenhausgelände gefunden zu haben. Die Beamten hatten jedoch Zweifel an der Aussage, da sich am Rad noch das durchtrennte Fahrradschloss befand. Im Rucksack des Mannes waren außerdem ein Bolzenschneider und ein Seitenschneider. Daraufhin stellten die Beamten das Elektrofahrrad sowie die Werkzeuge sicher.

Gegen 7 Uhr meldete dann eine Frau den Diebstahl ihres E-Bikes vom Krankenhausgelände. Das Rad konnte der Frau schließlich laut Polizei in unversehrtem Zustand zurückgegeben werden. Gegen den 35 Jahre alten Mann wird nun ein Verfahren eingeleitet.