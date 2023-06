Ebber woas ze tratsch’n

Frieda Hermine und Schorsch kommen ohne KI aus.

Tante Frieda: On, habte Lust ze tratsch’n, odder fällt Euch nescht ien?

Hermine: Na, doa gebts doch genoch, ebber woas me tratsch’n kann, on wenn ein nescht ienfällt, geht me moal dorch die Koarlstroaß’n, doa fend me emmer jemand’n zom tratsch’n.

Schorsch: Ja, meistens werd gemäckert, vor allen ebber die ewech’n Baumaßnahmen en die Marienstroaß’n.

Tante Frieda: On, ebber doas Theater om doas Geländer an die Stützmauer von die Nikolaikerch’n.

Hermine: Ebbern Förschtenhof werd net mehn diskutiert, doa guckt me nur noch nuff, on het Pippi en die Auch’n. On uff die Hohe Sonne werd neu gebaut, nachdem doas ahle schiene Gebäude net mehn ze rett’n es.

Tante Frieda: Me moß abber au moal woas freudeches loswär. Doas Tanzfest en die Wandelhall’n neulech war doch super. Die Isenächer on Hergeloffnen warn begeistert, on me kann dän ehrnamtlech’n Tanzvereinen nech genoch Dank sach.

Schorsch: Doa heste reächt, ech han mech als Gartenzwerch zwesch’n dän klinn’n Zwerchen sehr wohl gefühlt.

Hermine: Doas het me gesehn! Stellt euch doas moal met KI vor!

Tante Frieda: Met die „Künstliche Intelligenz?“ Doas moß net mehn en minne Platt’n nien. Ech moß nur met dän Enkeltrick uffpass’n. Onser Stiegker Tratsch blibbt hoffentlich ohne KI!