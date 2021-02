Ehrenamtliche Rentenberater in Eisenach

In zig gesellschaftlichen Bereichen engagieren sich Menschen ehrenamtlich, ob in der Kultur, im Sport, bei der Betreuung von Menschen, für Senioren, im Gesundheitswesen, für und in der Natur. Karin und Uwe Meinhardt tun das auch, als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung. Im ersten Moment klingt das wenig spannend, doch es geht immerhin um Geld.