Ehrung für Eisenacher Bibliothek

In der Eisenacher Stadtbibliothek gibt es seit vergangenem Jahr eine Bibliothek der Dinge. Leiterin Annette Brunner zeigt ein Kegelspiel. In den Vitrinen sind weitere Dinge zum Ausleihen möglich.

Erfurt. Thüringer Umwelt-Sonderpreis für nachhaltiges Angebot.

Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) hat am Mittwoch in Erfurt die Thüringer Umweltpreise 2023 verliehen. Aus insgesamt 38 Bewerbungen wurden sechs Projekte ausgezeichnet. Der Sonderpreis geht auf Vorschlag der Jury in diesem Jahr gleich an drei Preisträgerinnen. Ausgezeichnet werden die Bibliotheken der Städte Eisenach, Erfurt und Zella-Mehlis, die nicht nur Bücher verleihen, sondern eine Vielzahl an Alltagsgegenständen und somit zu einer „Bibliothek der Dinge“ geworden sind. Darin stecke ein hohes Potenzial, Ressourcen zu teilen und unsere Umwelt zu schonen, so die Begründung.

Motto „Ressourcen teilen

In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem neuen Motto „Ressourcen teilen“. Gesucht wurden Ideen, die Umweltschutz durch das gemeinschaftliche Teilen von Gütern fördern und ermöglichen. Der Thüringer Umweltpreis wird bereits seit dem Jahr 2011 alle zwei Jahre verliehen.

„Ich freue mich sehr über den Ideenreichtum in diesem Jahr zu unserem neuen Motto. Wenn wir weniger Güter verbrauchen, weil wir sie klug teilen, schützen wir nicht nur unsere Umwelt und unser Klima. Wir schaffen auch einen sozialen Mehrwert. Die guten Beispiele der Preisträgerinnen und Preisträger zeigen: Ein gemeinsames gutes Projekt stärkt die Identität und den Zusammenhalt vor Ort“, erklärt Umweltminister Stengele.