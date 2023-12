Eigene Wesen im Advent

Eisenach Zauberer Birk Töpfer findet Gefallen an einer Ausstellungseröffnung

Und es begab sich am 8. Dezember, zu einer Zeit, als es sehr kalt war in Eisenach und bereits dunkel zur vorgerückten Nachmittagsstunde. Ein hell erleuchtetes Fenster am Frauenberg, darin Menschen, die christliche Weihnachtslieder singen. Da brauchte es keine Kirche und auch keinen geschmückten Baum. Es genügten 27 Quadratmeter in der K12-Galerie am Frauenberg, der stimmgewaltige Ansporn durch Diana Menge und die Klavierbegleitung durch die – an jenem Abend – musizierende Malerin. Manchen Gottesdienst habe ich erlebt, mit einer vielfachen Zahl an Gläubigen und dennoch weit dünnerem Gesang.

Zur Vernissage „Eigene Wesen“ mit Ölgemälden und Drucken der Künstlerin Friederike Bartsch trafen sich, zumindest vordergründig, keine Gläubigen, sondern Freunde, Kunstinteressierte und solche, denen einfach die Entwicklung der Stadt Eisenach am Herzen liegt. Das städtische Projekt Goldschmiede unterstützt Menschen und Initiativen, die kühlen Leerstand und dunkle Fenster wieder mit Leben füllen und gleichsam mit goldenem Licht die Eisenacher Straßen erhellen. Der Kunstverein Eisenach e.V. mit der scheinbar schier unermüdlichen Vorsitzenden Alexandra Husemeyer tut dies am Frauenplan 30, wo bis zum 4. Februar 2024 die in Öl gemalten Wesen von Friederike Bartsch sich verirren und wieder finden auf der Suche nach Authentizität.

Da sind historische Persönlichkeiten, von denen wir nur mehr oder weniger wissen, wie sie wirklich waren oder auch ein Fuchs, als eine Art Totem. So werden diese Figuren selbst zur Leinwand, die nach den Ideen der Malerin gestaltet wird. Die Betrachter sind eingeladen auf eine Reise in die Wahrhaftigkeit und das Innere, in der sie sich selbst sehen dürfen. Die meisten Menschen jedoch, so meine ich, fürchten sich vor so einer Reise. Die Künstlerin hatte den Mut, sich auf diesen Weg zu begeben und von dort sogar noch Bilder mitgebracht. Diese zeigen dabei nicht vordergründig ihren direkten Blick auf jenes Innere, sondern observieren die Lebewesen beim Blicken.

Für den Betrachter wirkt dies wie eine Einladung, sich wenigstens ein paar Schritte auch auf diese spannende Reise zu begeben. Diese Ausstellung, mit der Eröffnung zur Weihnachtszeit, ist ein wunderbares Beispiel, wie das Zusammenleben in der Region und die Entwicklung derselben gelingen kann. Da ruft keiner nach der Politik, sie möge endlich handeln, die, wenn sie es tut, doch wieder alles falsch macht. Nein, hier helfen verschiedene Akteure im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit.

Die Politik, namentlich die Stadt Eisenach, unterstützt mit dem Projekt Goldschmiede. Der Kunstverein Eisenach organisiert. Aus der Wirtschaft unterstützt die Druckerei Husemann mit Flyern und Plakaten. Senioren im Ruhestand spenden Lebenszeit, indem sie während der Öffnungszeiten da sind. Die Familie der Künstlerin übernimmt Logistik und Catering. Alles zusammen sorgen für einen gelungenen Abend im Advent mit Freunden, Kunst und Weihnachtsliedern.

Birk Töpfer schreibt für den Blog „Die Zauberinnen von Ost“. Daran angelehnt erscheint wöchentlich eine Kolumne in dieser Zeitung.