Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eigentümer müssen Prüfer aufs Grundstück lassen

Einen Brief der Firma Eqous Energie erhalten in diesen Tagen Grundstückseigentümer, die einen Widerspruch gegen die Begehung ihrer Grundstücke für die Analyse der Lebensräume von Flora und Fauna vor dem geplanten Bau der Gleichstromtrasse Südlink eingereicht hatten. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Klage abgelehnt. Der Eingriff in das Eigentum sei nicht gravierend, heißt es in der Begründung.

Grundstückseigentümer müssen die Kartierung der Tier- und Pflanzenwelt dulden Der Verein Thüringer gegen Südlink empfiehlt den Eigentümern, den Widerspruch nun zurück zu ziehen und die Kontrolleure auf ihr Grundstück zu lassen, sagt Vorsitzender Heiko Ißleib (Marksuhl). Wer sich der Kartierung dennoch verschließt, müsse mit Zwangsgeld rechnen. Ißleib sieht ungeachtet dessen mit dieser gerichtlichen Entscheidung die Rechte der Betroffenen beschnitten. Eine Gemeinde hatte beim Bundesverwaltungsgericht Einspruch gegen das Verfahren erhoben. Die Erfassung und Kartierung von Flora und Fauna im etwa 1000 Meter breiten Vorschlagskorridor, untersucht wird etwa das Vorkommen der Wildkatze, gehen dem Planfeststellungsverfahren voraus. Diese Vorarbeiten müssen die Eigentümer nun dulden. „Wir haben die Untersuchung nicht verhindern können, nur etwas Zeit gewonnen“, sagt Vereinsvorsitzender Heiko Ißleib. Und noch etwas wird im Anschreiben mitgeteilt: „Entstehen durch eine Maßnahme einem Eigentümer oder sonstigem Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermögensnachteile, so hat der Träger des Vorhabens eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt eine Einigung über die Geldentschädigung nicht zustande, so setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde auf Antrag des Trägers des Vorhabens oder des Berechtigten die Entschädigung fest.“ Vor der Entscheidung müssen die Beteiligten gehört werden. Vor dem Verein Thüringer gegen Südlink liegt noch ein langer Weg und ein schweres Stück Arbeit, will er das Energieprojekt zu Fall bringen.