Eilantrag gegen Pandemie-Vorgaben erfolglos

Erfolglos blieb ein Eisenacher Touristenhotel mit Frühstücksangebot mit seinem Gang vor das Oberverwaltungsgericht in Weimar. Der Hotelbetreiber wollte im Eilverfahren erreichen, dass das Gericht per einstweiliger Anordnung die zur Eindämmung der Corona-Pandemie geltenden Regelungen zum Verbot von Beherbergung und Versorgung für Touristen außer Vollzug gesetzt werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Eilverfahren, so die Richter des 3. Senats des Weimarer Gerichts, könnten die durch den Antragsteller aufgeworfenen Fragen, insbesondere zum Parlamentsvorbehalt, zur Verhältnismäßigkeit der streitigen Maßnahmen und zur Beachtung des Gleichbehandlungsgebots, nicht geklärt werden. Dies müsse dem Hauptsacheverfahren und gegebenenfalls abschließender verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung nach umfassender tatsächlicher und rechtlicher Erörterung vorbehalten bleiben.

Die angegriffene Verordnung ziele, so die Richter, generell und mit ihren einzelnen Maßnahmen darauf ab, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Personen auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren. In einer Situation, in der die Infektionszahlen stiegen und die Ansteckungswege überwiegend nicht mehr nachvollziehbar seien, diene dies dem legitimen Zweck, die Ausbreitung der Infektion zu bekämpfen, das Gesundheitssystem insgesamt vor Überlastung zu schützen. Da drängten sich geeignetere und mildere Handlungsalternativen zu der Reduzierung von Kontakten nicht zwingend auf.

Gesundheitsschutz und Freiheitsschutz stünden sich in dieser Situation zumindest gleichrangig gegenüber. Auch sei aus Sicht der Richter zu berücksichtigen, dass die Regelungen zeitlich befristet und Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Unternehmen beschlossen seien. Der Beschluss ist unanfechtbar.