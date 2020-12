Ein anderer Heiligabend in der Wartburgregion

Und das galt nicht nur für die evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden der gesamten Region:

In St. Georgen in Eisenach gab es am Heiligabend hintereinander mehrere kurze Christvespern. Da wurde die Weihnachtsgeschichte verlesen, es gab Kurzpredigten und Kantor Christian Stötzner spielte an der Orgel kürzere Versionen der bekannten Weihnachtslieder, jedoch ohne Gesang. Es waren immer nur wenige Besucher zugelassen mit vorher abzuholenden Einlasskarten. So handhabte es wegen beschränkter Personenzahl in St. Elisabeth auch die katholische Kirche. An der Wandelhalle startete wieder die beliebte Hirtenweihnacht der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Unter freiem Himmel machten sich die Teilnehmer mit Abstand auf den Weg zu vier Stationen, an denen die Weihnachtsgeschichte lebendig gemacht wurde. Der Spaziergang endete im Johannistal.

In anderen Kirchgemeinden waren Krippenspiele vorher aufgezeichnet worden und als CD oder im Internet anzuschauen. Andere Gotteshäuser waren offene Kirchen, wo die Besucher das Friedenslicht aus Bethlehem abholen konnten, manchmal begleitet von eigens aufgenommenen Liedern und Lesungen oder einem eigenen Krippenspiel auf Leinwand.

Im Erbstromtal hatten sich die Kirchgemeinden zusammengetan, um den Heiligen Abend mit „einem Lichterketten-Gottesdienst zu begehen, wie es ihn noch gegeben hat“. Für 18 Uhr am Heiligen Abend waren alle Bewohner eingeladen, mit Lichtern vor die eigene Haustür zu treten und jeder für sich, aber doch gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Dazu waren über all vor dem Fest Ablaufpläne verteilt worden.

Familienweise wurde im Freien die Weihnachtsgeschichte gelesen, Weihnachtslieder gesungen und gebetet. Im Anschluss läuteten im gesamten Erbstromtal die Kirchenglocken und brachten gemeinsam mit den Menschen das Licht der Weihnacht weithin sichtbar auf die Straßen und verband die Teilnehmer miteinander in der Hoffnung „auf die heilende Liebe Gottes und auf Frieden.“