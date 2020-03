Ein bisschen Sommergewinn war in Eisenach doch

Der Sommergewinn ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Der Festumzug hätte am Sonnabend stattgefunden, am selben Tag wie der Bach-Geburtstag. Daher sollte Eisenachs großer Sohn den thematischen Teil des Umzugs bestimmen. Aber die Pandemie hat einen Strich durch alle Veranstaltungen gemacht.

Unsere Zeitung wollte wissen, was einige der Hauptakteure des Sommergewinns stattdessen am Sonnabend gemacht haben.

Anna-Katharina Heß (18) ist Frau Sunna: Ich bin zu Hause geblieben und habe mir einen Film angeschaut. Was soll man auch sonst machen? Es tröstet mich, dass das Wetter nicht so schön gewesen ist. Ich bin schon traurig darüber, dass der Sommergewinn nicht stattfinden konnte. Wir bereitet uns ja das ganze Jahr darauf vor. Aber das, was ich für den Kommersch einstudiert habe, ist nicht verloren. Damit kann ich auch noch im nächsten Jahr auftreten. Das mache ich separat zu meiner Rolle als Frau Sunna.

Ich kann jetzt nur appellieren, dass die Leute zu Hause bleiben. Die Zunft hält sich ja auch an die Vorgaben.

Roberto Fink ist der Winter und hat im engsten Familienkreis die Papierkrone in einem Lagerfeuer verbrannt als Zeichen seiner Niederlage. Foto: Roberto Fink

Roberto Fink (36) ist der Winter: Wir haben im Garten Holz aufgestapelt, mit buntem Krepppapier umwickelt und ein Feuer entzündet. Ich war der Winter mit einer Papierkrone auf dem Kopf. Die Krone haben wir zum Zeichen meiner Niederlage mit verbrannt. Das passierte im engsten Familienkreis.

Ich kann nicht nachvollziehen, wenn Leute Corona-Partys feiern. Soziale Kontakte sollte man zurzeit nur über das Telefon pflegen. Eine Absage des Sommergewinns war die vernünftigste Lösung. Das sage ich auch, weil am 8. Januar ein kleiner Winter-Nachwuchs zur Welt gekommen ist. Ich bin seit 19 Jahren Winter. Da habe ich einiges erlebt. Einmal sind die Pferde durchgegangen, und ich habe oben auf dem Wagen gesessen. Am Ehrensteig erzählte man sich, ich sei schwer verletzt und läge im Krankenhaus. Das stimmte gar nicht.

Heike Apel-Spengler (44) ist das Original Hermine und im Vorstand der Sommergewinnszunft: Am Morgen haben wir ein wenig unser Haus geschmückt, mit Blütenzweigen und bunten Eiern. Dann konnte ich Torsten Daut überzeugen, mit mir das Streitgespräch zu führen, von Fenster zu Fenster, denn wir sind Nachbarn. Den Text haben wir noch drauf, wir waren ja viele Jahre Winter und Sunna. Sogar Perücke und Krone von damals habe ich noch. Es wäre einfach komisch gewesen, so gar nichts zu machen.

Hermine alias Heike Apel-Spengler vom Sommergewinn schmückt ihr Haus. Foto: Birgit Schellbach

Es soll ja Sommer werden. Die Wänst vom Stiegk, mit denen ich für den Kommersch probe, haben mich ganz besorgt gefragt, ob denn der Winter jetzt gar nicht vertrieben wird.

Torsten Daut (43) ist das Original Schorsch und der Zunftmeister:

Wenigstens das Streitgespräch musste am Sonnabend sein, wenn auch nur im kleinen Kreis und mit Abstand. Natürlich habe ich als Winter verloren. Aber die Strohpuppe haben wir nicht wie üblich abgebrannt. Sie ist im Zunfthaus eingelagert für das kommende nächste Jahr. Außerdem habe ich mit meiner Familie mein Haus wenigstens mit den Symbole des Sommergewinns, Hahn, Ei und Brezel, geschmückt.

Zunftmeister Torsten Daut schmückt sein Haus in der Eisenacher Weststadt mit den Symbolen des Sommergewinns, Hahn, Ei und Brezel. Foto: Birgit Schellbach

Der Schaden, der durch die Absage des Sommergewinns entstanden ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Ich bin aber froh, dass uns viele unterstützen. Damit unsere vielen Fans etwas vom Sommergewinn sehen konnten, haben wir historische Aufnahmen auf unsere Facebook-Seite gestellt.

Christiane Tomaske (75) ist das Original Tante Frieda: Ich habe zu Hause gesessen, mir ein Gläschen genehmigt und „Gut Ei und Kikeriki“ gerufen. In meinem Alter meidet man im Moment jede Zusammenkunft. Aber in Gedanken sind wir am Sonnabend alle beieinander gewesen.

Tante Frieda alias Christiane Tomaske stößt auf ihrem Balkon auf den Sommergewinn an. Foto: Christiane Tomaske

Getröstet hat mich das schlechte Wetter. Wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben. Die Zeit jetzt nutze ich, um aufzuräumen, zu entsorgen, auch mehr zu lesen. Man geht in sich, denkt nach, schaut sich alte Fotos an. Das Herz ist schon schwer.