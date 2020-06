Die 3,30 m hohe Statue der griechischen Göttin der Gerechtigkeit Themis am Rathaus in Zeulenroda.

Ein blaues Auge nach einem halben Jahr Untersuchungshaft

Seit Mitte Januar schmorten drei litauische Staatsbürger in drei unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in U-Haft, weil sie in den Besitz hochwertiger elektronischer Konsumgüter gelangen wollten, indem sie die Kassenbereiche einer Eisenacher und einer Jenaer Filiale einer Elektronikmarkt-Kette meideten. Dem Trio im Alter zwischen 29 und 47 Jahren, das Montagmittag jeweils in Hand- und Fußfesseln in den Verhandlungssaal des Eisenacher Amtsgerichts geführt wird, wirft die Staatsanwaltschaft bandenmäßige Diebstähle in mindestens zwei Fällen vor.

Nach knapp zwei Stunden Verhandlung unter Vorsitz des Amtsgerichtsdirektors Roland Engels nehmen Polizeibeamte den Angeklagten Fußketten und Handschellen ab. Sie sind frei – die Haftbefehle aufgehoben. Die Staatsanwältin forderte zwölf Monate, letztlich entschied sich das Gericht jeweils für zehn Monate Haft, die es aber auf Bewährung von drei Jahren aussetzte. Auflagen ordnete das Gericht nicht an, da dies bei den Männern mit gewöhnlichem Wohnsitz in Litauen schwerlich überprüfbar sei.

„Das nächste Mal führt das fast automatisch zu Haftstrafen“, warnte der Richter die Angeklagten. Positiv wirkte sich auf das Urteil aus, dass die drei sich geständig zeigten, bislang keine Strafeinträge im Bundeszentralregister besitzen und der Beuteschaden unter 5000 Euro liegt.

Einen spontanen Diebstahl schließt das Gericht aus; das Trio habe in Arbeitsteilung agiert. Am 16. Januar dieses Jahres betrat zunächst einer der Tatverdächtigen gegen 12 Uhr den Elektronikmarkt im Eisenacher Norden und entfernte die Diebstahlsicherungen an verschiedenen Elektronikwaren. Zur Manipulation der Sicherungen soll ein starker Magnet und ein Schraubenzieher zum Einsatz gekommen sein. Wenig später bringt ein zweiter Täter das Paket mit einer hochwertigen Action-Kamera für Outdoor-Sport an einen anderen Platz im Markt. Dort verstaut der Dritte die Waren in einer Ledertasche, die zuvor innen komplett mit Alufolie präpariert wurde. Gegen 14.15 Uhr kehren die Täter an den Tatort zurück und versuchen erneut ihr Glück. Ein dazu gerufener Ladendetektiv hält einen Tatverdächtigen fest, schnell sind Streifenbeamte vor Ort. Neben der Action-Kamera entdeckte die Polizei eine Drohne im Verkaufswert von knapp 1499 Euro sowie schnelle Festplatten mit immensen Speichervolumen im Diebesfahrzeug.

Da zwei Beschuldigte nicht bei beiden Eisenacher Beutezügen dabei gewesen sein wollen, wurden fünf Zeugen gehört, darunter Streifenpolizisten, Kriminalermittler, Marktmitarbeiter und der Kaufhausdetektiv. Der Detektiv habe an besagtem Tag ein zweites Fahrzeug, ebenfalls mit ausländischen Kennzeichen, vor dem Markt entdeckt, das er aus dem Überwachungsvideomaterial eines Diebstahls aus dem Jahr 2019 wiedererkannte. Zuvor soll das Trio auch in einer Markt-Filiale in Jena „gearbeitet“ haben. Dort konnten sie nicht gestellt werden.

Der 29-jährige Logistik-Arbeiter Oleg S., der in einem Lager in Amsterdam arbeite, gesteht seine Anwesenheit bei der Tat in Jena. 12 Uhr will er noch nicht in Eisenach gewesen sein, aber beim „Wegfinden“ der Drohne gegen 14.15 Uhr.

Bei der Vernehmung nach der Verhaftung sagte der Litauer, dessen Muttersprache aber russisch ist, aus, dass die Waren zum Hehlerring eines Landsmannes nach Köln gebracht werden sollten. Diese Hehlergruppe, so die Aussage eines Beamten der Kriminalpolizeistation Eisenach, solle aus zehn Litauern bestehen. Der 38-jährige Tischler Geraldas T. habe im Tatzeitraum mit dem Kopf der Hehlerbande telefoniert. Der 47-jährige Schweißer Sergey G. versuchte dem Gericht zu verdeutlichen, dass er nur bei der ersten Tat in Eisenach aktiv gewesen sei; beim zweiten Versuch habe er passiv im Auto gesessen.