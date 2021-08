Ein Buch für den Urlaub

Katja Schmidberger freut sich auf die eigenen Leseferien.

Was liest der Mensch, wenn er endlich ein paar Tage Zeit hat und sich für eine Weile von der Pandemie, von aufgerissenen Bürgersteigen und Klimanotstand zurückziehen möchte? Die Frage kommt mir in den Sinn, wenn ich dran denke, dass der Sommerurlaub naht, die Menschen Pumps gegen Flip-Flops tauschen, den Schrittzähler (vielleicht?) beiseitelegen und endlich mehr Zeit zum Ausspannen und Lesen haben.

Im letzten Jahr erzählte mir eine Bekannte von einem Buch, das von einer Buchhandlung in Gingst auf der Insel Rügen erzählt. Und genau in dieser Buchhandlung war ich gewesen. Das Buch darüber steht noch in meinem Regal. Eine andere Bekannte wählt immer ihre Reiseliteratur danach aus, in welches Land und welche Region sie fährt. Auch eine tolle Idee, wenn es einen in die Ferne zieht und man vielleicht auch manchen neuen Schriftsteller dabei entdeckt. Schaue ich in meinen Bücherschrank, müsste ich wohl öfter nach Schweden oder Italien.

Ob nun Spannung, Herzschmerz, Abenteuer oder Gesundheit – jetzt in den Ferien ist Zeit, um zu einem Buch zu greifen. Der Stapel zu Hause ist in den letzten Tagen größer geworden. Vielleicht greife ich aber diesen Sommer doch wieder mal zu einem Klassiker oder einem Buch, das ich schon gelesen habe.