Ein echter Ai Weiwei für Eisenach

Den international bekannten chinesischen Gegenwartskünstler Ai Weiwei kennen die meisten Thüringer nur aus den Nachrichten. Doch das soll anders werden. Wie unsere Zeitung exklusiv erfahren hat, wird wohl ab Frühjahr 2020 ein echter Ai Weiwei im Freistaat zu sehen sein, und zwar im Innenhof des Eisenacher Lutherhauses.

Es handelt sich um die Skulptur „man in a cube“, die bereits 2017 in Wittenberg in der Ausstellung „Luther und die Avantgarde“ zu besichtigen war. Geplant ist auch, dass der einzigartige bildende Künstler, Filmer, Verleger und Architekt persönlich zur Einweihung seines Kunstwerks nach Eisenach kommt.

In dieser Woche wurde der Ankauf perfekt gemacht. Seit 2017 gibt es diese Pläne, viele Institutionen beteiligten sich an der Finanzierung, darunter der Bund selbst, die Kulturstiftung der Länder, aber auch die evangelische Kirchgemeinde in Eisenach. Das Vorhaben hatte der frühere Eisenacher Pfarrer Johannes Sparsbrod angestoßen. Das Denkmal soll die Aussagen der Reformation widerspiegeln.