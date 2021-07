Marco Lindörfer, Pastor in der StartUp-Kirche in Eisenach

Die EM und die Niederlage. Wie passt das zur Bibel? Pastor Marco Lindörfer hat eine Antwort darauf.

Die Europameisterschaft kommt so langsam in die entscheidende Phase. Der ein oder andere hochgehandelte Favorit ist bereits aus dem Turnier ausgeschieden. Die verbleibenden Mannschaften kämpfen um den Sieg. Wer wird wohl gewinnen?

Was macht die Sieger aus? Herausragende Ballfähigkeit, körperliche Physis, purer Wille oder doch der Teamgedanke? Von allem etwas? Ich möchte Ihnen heute einen Mann vorstellen mit außergewöhnlichem Reichtum und beeindruckendem Leben. Von außen betrachtet ein echter Siegertyp!

Innerlich treibt ihn allerdings eine Frage um: „Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen?“ Was steckt hinter dieser Frage eines Mannes, der doch eigentlich alles hat? Ist es eine Sehnsucht nach Unsterblichkeit, nach einem nie endenden Leben? Oder doch der Wunsch, Anerkennung bei Gott zu bekommen? Denn mit dieser Frage kommt der Mann zu Jesus (nachzulesen in der Bibel in Markus, Kapitel 10 ab Vers 17). Und Jesus setzt bei der Leistung des Mannes an. Er fragt nach, wie er sich zwischenmenschlich verhalten hat.

Typisch! Denken wir an der Stelle. Ist doch klar, dass Jesus hier mit einer moralischen Aufzählung antwortet. So kennen wir die Christen. Wehe, man verpasst auch nur eines dieser vielen Gebote. Ganz ehrlich, wer soll das denn alles schaffen? Erstaunlich dieser Typ in unserer Geschichte, denn seine Antwort lässt keine Zweifel zu: „Alle diese Gebote habe ich seit meinem 12. Lebensjahr befolgt.“ Wow. Beeindruckend, oder?

Doch Jesus bleibt unbeeindruckt. Denn ihm ging es eigentlich gar nicht um das Abfragen des richtigen Verhaltens. Er sieht dem Mann liebevoll in die Augen. „Eines fehlt dir noch“, sagt Jesus. „Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld an die Bedürftigen und dann komm und folge mir nach.“

Es ist keine Ergänzung der Gebote um ein Weiteres. Es geht hier um den Kern der Sache. Vertrau nicht deinem Besitz und deinen Leistungen, sondern mir! Ein herausfordernder Perspektivwechsel! Eine fehlerlose Leistung mag über mehrere Fußballspiele hinweg vielleicht den Europameister-Titel bringen. Bei Gott zählt nicht meine Leistung, sondern seine! „Vertrau mir, dass ich kann“ – sagt Gott!

Ich finde, es ist eine Perspektive, die einlädt, es auszuprobieren.