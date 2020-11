Ein Eisenacher hat einen großen Auftritt

Wenn Sonntagabends das weiße Fadenkreuz auf blauem Grund auf den Fernsehapparaten erscheint und Klaus Doldingers Intro-Melodie ertönt, ist in Millionen deutschen Wohnzimmern Krimi-Zeit. Inzwischen flimmert die Kultserie „Tatort“ seit einem halben Jahrhundert über die Mattscheiben. In dieser Zeit entstehen mehr als 1100 Folgen. Der Weimar-Tatort hat dazu zwar erst ein Prozent beigetragen, aber dafür gibt es ihn ja auch erst seit 2013. Am Neujahrstag in einem reichlichen Monat dürfen sich die Tatort-Fans auf den elften Fall aus Weimar freuen.

Tatortermittler jagen nie mit neuesten Automodellen Gangstern, Gaunern und Ganoven hinterdrein, um der Schleich-Reklame mit Vollgas zu entfliehen. Im allerersten „Tatort“-Teil, der Folge „Taxi nach Leipzig“, die am 29. November 1970 Erstausstrahlung feierte und letzte Nacht erst wiederholt wurde, hatte ein Eisenacher seinen großen Auftritt. „Tatort“-Kommissar Paul Trimmel aus Westdeutschland nimmt in einem Ford Taunus 17M P3, auch „Badewanne“ genannt, die Spur auf, die ihn in die Ostzone führt.

Er muss umsteigen in ein Taxi, natürlich einen Wartburg 353. Die Schleichwerbung im Westen für das IFA-Fahrzeug aus dem Osten hat nicht viel gebracht. Der Wartburg im Westen war wie die Banane im Osten – einfach nicht zu haben.