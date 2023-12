Ein engagierter Wartburgfahrer

Eisenach Enrico Martin aus Eisenach ist für sein Engagement als Vorsitzender des Wartburgfahrerclubs ausgezeichnet worden.

Die CDU-Landtagsfraktion hat Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Freistaat mit einem großen Festakt für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die 45 Preisträger wurden diesmal im Plenarsaal des Thüringer Landtags feierlich für ihr Wirken zum Wohle der Gesellschaft geehrt.

Aus Eisenach hatte der CDU-Abgeordnete Raymond Walk Enrico Martin vom Allgemeinen Wartburgfahrerclub nach Erfurt eingeladen. „Ich freue mich, dass wir in Eisenach so engagierte Menschen haben, die sich mit voller Kraft und großer Leidenschaft für ihre Heimat einsetzen“, betonte Walk.

Enrico Martin ist Vorsitzender des Vereins, der seit 2001 die „Heimweh“-Treffen mit internationaler Beteiligung in Eisenach organisiert. Der Club mit inzwischen 50 Mitgliedern betreibt zwei Werkstätten auf einem Privatgelände. Dies ist der Treffpunkt der „Wartburgschrauber“, einem Teil der Truppe, der sich regelmäßig trifft, um alte und restaurierungsbedürftige Wartburg wieder auf Vordermann zu bringen. Martin ist auch Mitglied im Kuratorium der Stiftung für das Museum Automobile Welt Eisenach und hält Kontakte zu Wartburg-Fans weltweit. „Enrico hat immer eine offene Tür für Gäste und kann mit Fug und Recht als Vater der großen Heimweh-Familie bezeichnet werden“, so Walk.

Mit der Preisverleihung will die CDU-Fraktion darauf aufmerksam machen, dass die Bedingungen für das Ehrenamt verbessert werden sollten. So fordert sie beispielsweise die Befreiung von Vereinen bei der Gema-Gebühr für Veranstaltungen, die Anrechnung von ehrenamtlichem Engagement bei der Studienplatzvergabe sowie die Einführung einer Ehrenamts-Card mit Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen.