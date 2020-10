Ein Eröffnungskonzert in Eisenach mit Schwächen

Als die Konzerte und Veranstaltungen für das Bachfest von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde unter Federführung von Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner geplant wurden, konnte noch niemand an die Einschränkungen denken, die jetzt bei der Durchführung zu beachten sind. Kurzfristige Veränderungen in den Programmen, Absagen von Interpreten sind die unausbleiblichen Folgen.

Weder Veranstaltern oder Künstlern ist da ein Vorwurf zu machen. Deshalb muss man dankbar sein für das, was möglich gemacht werden kann. So musste Beethovens Messe im Eröffnungskonzert am Mittwoch aus Platzgründen wegfallen, da der nötige Abstand zwischen den Musikern nicht eingehalten werden kann. Dafür kamen eine Kantate mehr und zwei Motetten von Johann Ludwig Bach zu Gehör.

Dem Rezensenten wurde der akustisch schlechteste Platz der Georgenkirche zugewiesen. Die Interpreten befanden sich auf der Orgelempore. Unter der überdachenden Orgelempore, ohne direkte akustische Verbindung, konnte auf der ersten Empore nur der im Raum mehrfach gebrochene Nachhall wahrgenommen werden. Dadurch ist dem Rezensenten ein sachlich und fachlich korrektes Urteil vereitelt worden. Eine gewollt böse Absicht zu unterschieben, sei ferne!

Das Programmheft enthielt drei umfassende Beiträge über die Leipziger Cantorey, die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach und den Dirigenten Gotthold Schwarz. Von den Kantaten und Motetten war nur der Text abgedruckt. Wer ist Johann Ludwig Bach? Welche Stellung haben die erklungenen drei Kantaten in Johann Sebastian Bachs umfassendem Kantatenwerk? Es gibt Konzertbesucher, die das interessiert. Oder soll der Zuhörer nur Klang genießen? Diese Unzulänglichkeiten müssen bei einem weiteren Eisenacher Bachfest beseitigt werden. In Ruhe vorbereitet und ohne Einschränkungen durchgeführt sollte das nächste dann sein.

Die Solopartien in den Rezitativen und Arien wurden von Mitgliedern der Cantorey bestritten. Da in der namentlichen Aufführung des Chores mehrere Namen in der Stimmgattung mit Solo versehen sind, war nicht auszumachen, wer was gesungen hat. Vermutlich unterschiedliche Plätze in der Aufstellung des Chores bewirkten Verschiebungen im Klanggleichgewicht. Einige Partien waren zu leise und im Text nicht zu verstehen, was am ungünstigen Sitzplatz des Rezensenten gelegen haben mag.

Die drei erklungenen Kantaten „Erschallet, ihr Lieder“ BWV 172. „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ BWV 131 und „Gott der Herr ist Sonn und Schild“ BWV 79 entstammen unterschiedlichen Tätigkeitsorten Bachs und zeigen eine Entwicklung.

Die Zahlen des Bachwerkeverzeichnis (BWV) sind keine chronologische Datierung. BWV 131 entstand 1707 oder 1708 in Mühlhausen, der ersten Anstellung Bachs. BWV 172 entstand 1714 in Weimar als C-Dur-Fassung, die wir hörten. Für die späteren Aufführungen in Leipzig arbeitete Bach die Kantate der unterschiedlichen Stimmtonhöhe geschuldet in eine D-Dur-Fassung um, deren Satzfolge wir hörten. Das Problem der Stimmtonhöhe und „wohltemperierten Stimmung“ tritt in den beiden Konzerten mit der Cembalistin Christine Schornsheim zutage. BWV 79 entstand in Leipzig.

Kompositorische Feinheiten, wie der in das Duett zwischen der Seele „Anima“ und dem Geist „Spiritus Sanctus“ hineinverwobene Choral „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“, eine „bewundernswerte, filigranhafte Polyphonie“ (A. Dürr), gingen dem Rezensenten verloren, so dass er nur mit einem völlig unbefriedigenden Konzerterlebnis die Georgenkirche am Mittwochabend verließ. Im Gespräch mit anderen Konzertbesuchern erfuhr er andere, befriedigendere Höreindrücke.