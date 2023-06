Ein farbenfroher, schwungvoller und versierter Tanzmarathon

Eisenach. 300 Aktive verwöhnen zum 16. Tag des Tanzens mehr als 650 Gäste in der Wandelhalle im Eisenacher Süden.

Einen überaus farbenfrohen, rhythmisch schwungvollen und vor allem versiert vorgetragenen Tanzmarathon erlebten weit mehr als 650 Gäste am Sonntagnachmittag beim inzwischen „16. Tag des Tanzens“, zu dem erneut der Rock’n’Roll-Club „Sylvester“ Eisenach mit dem Wartburg-Ensemble und dem Eisenacher Tanzverein in die Wandelhalle einluden. Einen derartig immensen Besucheransturm erwarteten die Organisatoren und ihre Helfer nicht, die bereits seit den frühen Morgenstunden den Kartausgarten in ein schmuckes Festivalgelände verwandelten.

Das „Gartenzwerg-Medley“ von den Kleinen des Tanzvereins Eisenach kommt bestens an. Foto: Norman Meißner

Die Warteschlange am Einlass wollte auch lange nach Programmbeginn nicht an ihren gut 30 Metern Länge verlieren, weil sich immer wieder neue Gäste anstellten. Auch knapp eine Stunde nach dem Auftakt mit dem „Fanfarenzug Wartburgstadt Eisenach“ waren die Gäste noch immer gewillt, eine Fünf-Euro-Spende zugunsten der Arbeit der beteiligten Vereine zu entrichten. „Die Vereine sind auf Spenden angewiesen, müssen neue Kostüme anschaffen oder Fahrtkosten bestreiten“, bedankte sich „Sylvester“-Club-Präsident Eberhard Walther als Moderator des Nachmittags bei allen, die nicht hinter den Sichtschutzwänden eine Lücke zum Spähen suchten.

Die jungen Damen der Jugendtanzgruppe „Maxis“ vom Karnevalsverein Mihla (MCC) erweisen sich beim Abba-Medley als richtige Dancing Queens. Foto: Norman Meißner

Eltern und Großeltern schleppten blechweise Kuchen und kannenweise Kaffee für die Sonntagsvesper heran. Obwohl die Helfer auch nach Veranstaltungsbeginn noch Sitzgelegenheiten herbeischafften, mussten sich viele nur noch mit Stehplätzen begnügen.

Die Kinder vom Tanzverein Eisenach mit hervorragender Choreographie. Foto: Norman Meißner

Bestes Sommerwetter lächelte die insgesamt rund 300 Aktiven auf der Freiluft-Bühne an, das die Tänzer gemeinsam mit der prächtigen Zuschauerkulisse zu Höchstleistungen motivierte. „Was hier alle im Ehrenamt leisten, ist äußerst beeindruckend, vor allem die logistischen Schwierigkeiten, die Eltern mit dem Hobby ihrer Kinder haben“, begründete Sparkassenvorstand Tino Richter die Unterstützung des Kreditinstituts für die inzwischen seit fast zwei Jahrzehnten währende Open-Air-Tanz-Tradition am Fuße der Wartburg. Die Pandemiejahre unterbrachen diese Tradition jäh.

Die Folklorevereinigung „Alt Ruhla“ führt den Kieckbusch auf. Foto: Norman Meißner

Kein einziger Beitrag verhallte, ohne die Aktiven mit fabelhaften Applausstürmen von der Bühne zu verabschieden. Ein Teil der Darbietungen zeigten die Gruppen bereits auf verschiedenen Veranstaltungen, andere Tänze wurden eigens für den Höhepunkt an der Wandelhalle einstudiert. Das Wartburg-Ensemble verwöhnte die Gäste mit Auftritten ihrer Gruppen „Rasselbande“, „Tanztiger“, „Teenies“ sowie ihrer Nachwuchs- und ihrer Showtanzgruppe.

Die „Rasselbande“ vom Wartburg-Ensemble taucht mit ihrer Tanzdarbietung „Unter dem Meer" ab. Foto: Norman Meißner

Der Tanzverein Eisenach ging mit den Tanzmäusen, der Kinder-, der Jungend- und der Showtanzgruppe an den Start. Die Folklorevereinigung „Alt Ruhla“ führte unter anderem den „Rühler Springer“ auf und der SV Wartburgstadt akrobatische Kunststücke. Die Bambinis vom Farnrodaer Karneval sowie die Tanzkids vom Seebacher Carneval-Club begeisterten jeweils mit Matrosentänzen. Die „Maxis“ vom MCC Mihla und auch Seebachs SCC-Prinzengarde wirbelten zu Abba-Klängen über die Bühne.

Auch die Beiträge des Rock’n’Roll-Clubs Eisenach, der Amazing Girls vom Salzagymnasium, der Tanzgruppe „Schmackes“ vom Karneval Gospenroda oder der Lateinamerikanische Paartanz vom TSV Grün-Gold Erfurt verschlangen die Zuschauer gierig mit Augen oder der Handykamera.