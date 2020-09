Ein Foto braucht länger als den Bruchteil einer Sekunde

In der Ausstellung zum Fotowettbewerb „PresseFoto Hessen-Thüringen 2019" in der Foyer-Galerie der Wartburg-Sparkasse erklären Christa und Lea der sehbehinderten Selma (von rechts) die Preisträgerfotos.

Eisenach. Prämierte Pressefotos aus Thüringen und Hessen bis Ende September in der Foyer-Galerie in Eisenach zu sehen.

Die neue Ausstellung in der Foyer-Galerie der Wartburg-Sparkasse widmet sich der Medien-Fotografie. Für die nächsten vier Wochen zeigt die Galerie alle prämierten Siegerfotos sowie Bilder, die beim Wettbewerb „PressePhoto Hessen-Thüringen 2019“ eine Anerkennung der Jury erhielten. Ferner können Interessierte Pressefotos bestaunen, die in der engeren Auswahl standen. Die Juroren vergaben in jeder Kategorie zusätzlich zwei Anerkennungen. „47 journalistisch tätige Profifotografen haben insgesamt fast 500 Bilder eingesandt“, sagt Ruheständler Ralf Leifer, bis Herbst vergangenen Jahres Geschäftsführer vom Landesverband Thüringen des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV).