Eisenach. TAM, Sandra Peschke und Marco-Böttger-Swingtett mit einer Hommage an Knef, Diedrich und Herr

Ein Frauenformat mit und über Frauen von Format

„Ich hab noch einen Koffer in Berlin“. Sicherlich eines der bekanntesten Lieder, die von Marlene Dietrich überliefert sind. Die Eisenacher Sängerin Sandra Peschke begleitet vom Marco-Böttger-Swingtett sorgte mit ihrer Interpretation für den gesanglichen Einstieg in ein deutlich über eine Stunde dauerndes Programm im Theater am Markt (TAM) anlässlich des Weltfrauentages.

Und so hatten die drei Musiker, die Sängerin und mit Diana Schiffer und Sabine Zänker zwei Schauspielerinnen des TAM selbst für dieses Programm drei große Frauen ins Zentrum gestellt. Da war der Name Programm: „Ich bin eine Frau von Format“. Lesung und Gesang und Swing wechselten sich ab. Neben Marlene Dietrich hatten sich die Macherinnen des Programms für Hildegard Knef und Trude Herr entschieden. In Lesungen, in denen Schiffer und Zänker aber auch ihrem schauspielerischen Talent freien Lauf ließen, gab es Einblicke in die beeindruckenden und auch anrührenden Lebensläufe der drei großen Frauen. Und dies wurde immer umrahmt von den Liedern, die besonders für die jeweilige Persönlichkeit stehen oder zwingend mit den Karrieren von Diedrich, Knef und Herr verbunden sind – von „Für mich solls rote Rosen regnen“ (Knef), „Die fesche Lola“ (Diedrich) bis zu „Ich bin eine Frau von Format“ (Herr), das dem Programm den Namen gab. Und das Angebot zog, gleich drei ausverkaufte Vorstellungen gab es zu erleben. Das nahezu ausnahmslos weibliche Publikum kam dabei sehr auf seine Kosten. Es ging in den Lesungen eben nicht nur um das Leben der drei berühmten Frauen, sondern auch um spezielle Erlebnisse und Gefühle. Es war unterhaltsam, aber auch tiefgründig, teilweise schmerzhaft, von den Erfahrungen der drei großen Damen des deutschen und internationalen Films und der deutschen Unterhaltung zu hören. Für den nächsten Weltfrauentag muss das TAM sich was einfallen lassen, um an diese zauberhaften knapp 1,5-Stunden wieder heran zu kommen.