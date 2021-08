Ein geschätzter Pädagoge und aufrechter Demokrat

Eisenach. Der ehemalige Stadtrat und Leiter zweier Eisenacher Gymnasien, Dr. Günter Schmidt, stirbt im Alter von 82 Jahren.

Die Wartburgstadt verliert einen geschätzten Pädagogen, brennenden Humanisten, aufrechten Demokraten, scharfen Beobachter und pragmatischen Stadtrat. Keine Woche nach seinem 82. Geburtstag findet Günter Schmidt die letzte Ruhe. Bereits ein reichliches Jahr zuvor verliert er seine geliebte Frau, die er 1963 in den Hafen der Ehe führte.

„Dr. Schmidt stand immer für Grundwerte, einen klaren Standpunkt und eine feste Meinung – er verkörperte Tugenden, die heute scheinbar in Vergessenheit geraten sind: Zuverlässigkeit, Disziplin, Verbindlichkeit und Pflichtbewusstsein“, spricht der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende im Eisenacher Stadtrat, Raymond Walk, über das parteilose Fraktionsmitglied. Von 2010 bis 2018 bereichert er mit seiner Fachkompetenz und Lebenserfahrung den Stadtrat und den Bildungsausschuss. Leidenschaftlich kämpft der Grandseigneur, wie ihn der damalige SPD-Stadtrat Thomas Levknecht nennt, für den Erhalt der kleinen Grundschule in Neuenhof. „Ihn ärgerten ausufernde Ratssitzungen mit unvorbereitetem Palavern – wenn er sich zu Wort meldete, hatte es immer Hand und Fuß“, sagt der damalige Stadtratsvorsitzende René Kliebisch.

Günter Schmidt kommt am 15. Juli 1939 als Pfarrerssohn in Scherbda bei Creuzburg zur Welt. Seinen Vater sieht er das letzte Mal im Alter von nur vier Jahren, als er am Bahnhof Creuzburg mit seiner Mutter dem davonschnaufenden Zug mit dem Kriegsverpflichteten hinterherwinkt. Inzwischen in Creuzburg lebend, nimmt der Bombenangriff vom 1. April 1945 der vaterlosen Familie mit drei Kindern das Dach über dem Kopf.

Günter Schmidt meistert an der Universität Greifswald das Philologie-Studium mit Bravour. Seine Kenntnisse der Altsprachen sind in Eisenach zunächst an der Kaufmännischen Berufsschule und später am Predigerseminar gefragt. Medizinisches Latein lehrt er nebenher in der Schwesternschule des Diakonissenkrankenhauses. Als Pfarrerssohn trifft ihn ein schweres Los: Die Volksbildung der DDR verwehrt solchen Kindern das Unterrichten an einer Erweiterten Oberschule (EOS). Erst die politische Wende bringt Günter Schmidt 1990 als Schulleiter ans Abbe-Gymnasium. Er kämpft für die Wiedergründung des Luthergymnasiums, dessen Leiter er von 1994 bis 2000 ist. „Er war fürsorglich, väterlich und uns Schülern liebevoll zugewandt“, sagt René Kliebisch über seinen Lateinlehrer. Der Zwist über die Ausrichtung der Schule führt Günter Schmidt als Lehrer zurück ans Ernst-Abbe-Gymnasium.

Ungezählt viele Stunden freier Zeit investiert er in Projekte des Rotary Clubs, dessen Präsidentschaft er 2003 regulär für ein Jahr übernimmt. Er hinterlässt drei Töchter, die in Deutschland, Großbritannien und Kanada leben.