Ein großes Eisenacher Talent am Leder und an den Saiten

Eisenach. Die Fußball-Legende der BSG Motor Eisenach, Dieter Raber, stirbt dieser Tage kurz vor seinem 85. Geburtstag.

Die Fußballfreunde der Wartburgstadt trauern um eines ihrer größten Idole. Dieter Raber, den alle Seiten mit dem Spitznamen „Häckchen“ rufen, stirbt dieser Tage kurz vor seinem 85. Geburtstag. Er zählt von 1959 bis 1976 zu den Führungsspielern der Betriebssportgemeinschaft Motor Eisenach. „Gut gefüllt waren die Ränge im Wartburgstadion immer – mehrere tausend Zuschauer waren keine Seltenheit“, sagt ThSV-Pressesprecher Thomas Levknecht. Auch im Jahr 1960 zur denkwürdigen Partie im FDGB-Pokal gegen den SC Motor Jena mit Roland und Peter Ducke beweist Dieter Raber große Klasse, kann die Niederlage dennoch nicht abwenden.

Als 14-jähriger Schüler durfte Thomas Levknecht Ende der 1950er Jahre als Sohn eines einstigen Motor-Fußballers hin und wieder im Robur-Mannschaftsbus mit zu den Auswärtsspielen brausen. Am Zusteigepunkt „Grüner Baum“ hoffte er stets auf einen freien Platz. „Manchmal durfte ich auf dem Koffer mit den Trikots sitzen, aber oft war kein Platz und der Bus fuhr ohne mich“, sagt Thomas Levknecht, der sich gern erinnert, wie Dieter Raber nach Spielerfolgen auf der Rückfahrt seine Klampfe herausholt und Siegeshymnen oder damalige Schlagerhits anstimmt, die stets auf einen prächtigen Backgroundchor stoßen.

Mit dieser Gitarre kommt Eisenachs Fußball-Idol im Mai vor fünf Jahren zum Wiedersehenstreffen der einstigen Fußballer von Motor Eisenach. „Er hatte eine Kiste mit Mannschaftsfotos von einst und Artikel aus der einstigen AWE-Betriebszeitung ,Der Motor‘ dabei und unterhielt mit vielen Episoden“, erzählt Thomas Levknecht. Obwohl Dieter Raber sich stets adrett in Anzug und Schlips kleidet, bringt er zu diesem Traditionstreffen natürlich sein altes Motor-Trikot mit und streift es über.

„Dieter Raber zählte spätestens seit 1962 zu den absoluten Spitzenspielern der BSG Motor Eisenach“, betont Fußball-Chronist Matthias Klaß, „er hat so manchen Treffer erzielt, der die Wartburgstädter in der zweiten Liga hielt.“ 1969 erlebt er als Vierjähriger in der FDGB-Pokal-Vorrunde 2 das Spiel gegen Chemie Leipzig. Damals lockt die Begegnung 1600 Zuschauer ins Wartburgstadion. Dieter Raber und sein Team trotzen damals dem Favoriten ein Unentschieden ab. Weil es damals im Pokal noch kein Elfmeterschießen gibt, kommt es zwei Wochen später zum Wiederholungsspiel in Leipzig. Verletzungsbedingt kann Dieter Raber die Niederlage nicht mehr abwenden. „Dem Fußball unserer Region fehlen Typen wie Dieter Raber“, betont der ThSV-Pressechef.