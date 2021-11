Ein guter Grund für Pizza und Kinderpunsch in Eisenach

Eisenach. Die Eisenacher Lions spendierten dem Jugendclub „East End“ eine neue Hütte und brachten auch was zu essen mit.

Unverhofft kommt oft: Plötzlich stand am Mittwochnachmittag der Transporter der Bäckerei Liebetrau auf dem Hof des Eisenacher Jugendclubs East End und entladen wurden mehrere Bleche mit lecker duftender Pizza und dazu gab es Kinderpunsch.

Ursprünglich wollten sich ja die Mitglieder der Eisenacher Lions wie in jedem Jahr vorweihnachtlich in der Backstube der Bäckerei treffen, aber wegen der Corona-Lage empfanden die Helferinnen und Helfer des Serviceclubs den Plan, eng in einer Backstube zusammen zustehen, dann doch nicht mehr so gut. Allerdings war schon alles für die Zusammenkunft eingekauft und so entstand das Open-Air-Treffen am „East End“.

Da konnten die Lions mit Präsidentin Ivonne Martin an der Spitze auch gleich in Augenschein nehmen, was mit ihrer Unterstützung Neues entstanden ist. Da hat sich einiges getan – auch wegen Corona gibt es nun noch mehr Möglichkeiten, mit den jungen Besuchern des Jugendclubs (Hauptzielgruppe 10- bis 13-Jährige) auf dem Außengelände etwas an frischer Luft zu unternehmen.

Im oberen Bereich, so berichtet Leiterin Ilka Wolfram, kann jetzt sogar gekocht werden. Es wurden Hochbeete angelegt, eine Spülfläche gebaut, ein großer Grill wartet auf das Anfeuern, in einem Kessel können Suppen oder Gulasch gemacht werden. Sitzecken aus Paletten entstanden. Die kleine Hütte, die bis dahin unten am Gebäude stand, wurde nach oben verlegt, um Lagerplatz zu haben.

Dadurch fehlte natürlich Lagerplatz unten, wo ein neuer Tischtennisbereich entstand. Rund 1000 Euro steuerten deshalb die Lions bei, um eine neue Hüte zu erstehen, die die Kinder und Jugendlichen mit den Betreuern und der Hilfe von ehemaligen East-End-Besuchern selbst aufbauten.

„Es muss innen und außen noch gestrichen werden, dann gehen wir ans einrichten“, dankt Wolfram – ein guter Grund für Pizza und Kinderpunsch.