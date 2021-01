Ein Mammut gehäutet

Eine Tüte mit kleinen Eisenteilen, dazu eine Aufbauanleitung mit Bildchen und ein wenig handwerkliches Geschick – das sind die Zutaten für das Ikea-Prinzip. Selbst große Möbel werden so aus Einzelteilen zusammengepuzzelt. Und wie der Aufbau, so geschieht das Zerlegen, nur in umgekehrter Reihenfolge.

Andere Hersteller konstruieren ihre Möbel komplett verschieden davon. Bei ihnen ist ab Fabrik alles fest verleimt, verdübelt, mit Stahlkrampen vernagelt und gepolstert. Kurz: Gemacht, um nie, nie wieder zerlegt zu werden.

Ein solches Ecksofa stand 15 Jahre in meiner guten Stube. Fünf Männer hatten es fluchend die vielen Stufen empor getragen und zentimeterweise durch Flure gezwängt. Jetzt musste das Ding – drei mal zwei Meter über Eck -- raus. Irgendwie. Bloß wie?

Ein halbes Dutzend Helfer rufen ist im Corona-Lockdown undurchführbar. Es nützte nichts, das Sofa musste so zerkleinert werden, dass ich allein es stückweise durchs Treppenhaus tragen konnte: Erst mit Messern den Stoffbezug entfernen – der war quasi schnittfest. Dann die Polsterung – sie war supergut geklebt. Dann das hölzerne Skelett – das muss ein Tresorbauer entworfen haben! Sagen wir es so: Ein Mammut zu häuten und in Filetstreifen zu schneiden, wäre kaum schwieriger gewesen.