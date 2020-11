Ein Ringtausch, der viele Knoten löst

Aus Sicht der Beteiligten waren es zwar anstrengende Verhandlungen, aber am Ende haben alle was davon. Und das ist bei vier Beteiligten mit sehr eigenen Interessen schon eine Besonderheit. „Ich bin sehr froh, dass wir das so hinbekommen können“, sagt etwa Landrat Reinhard Krebs (CDU). Und spricht damit auch für Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Die Linke), Sparkassenchef Tino Richter und Ingo Wachtmeister für die SWG. Mit einer Art Ringtausch an Verwaltungssitzen soll es gelingen, dass der Kreis die durch die Fusion nötigen Arbeitsplätze für die rund 150 Landratsamtsmitarbeiter ohne einen Neubau in Eisenach unter bekommt. Bis lang waren dafür teure Umbau- und Neubau-Pläne im Bereich der Thälmannstraße im Gespräch.

Der Plan sieht vor, dass die Wartburgsparkasse ihren Standort an der Rennbahn samt Roter Villa aufgibt. Dort sollen die Mitarbeiter des Landratsamtes ab Anfang 2022 dann ihren Dienst verrichten. Diese sind zu großen Teilen derzeit im städtischen Verwaltungsgebäude Markt 22 beschäftigt. Die durch deren Umzug frei werdenden Büros sollen neue Heimat für städtische Mitarbeiter werden, die aus dem Verwaltungsgebäude Markt ausziehen. Und so werden im Markt 22 zwei Etagen frei, in die die verbliebenen Sparkassenmitarbeiter aus der Rennbahn einziehen können.

Die Sparkasse habe in den vergangenen Jahren rund 100 Arbeitsplätze abgebaut, so Richter. Dies habe zur Folge, dass viele Flächen im Gebäude an der Rennbahn nicht mehr genutzt würden. „Es ist einfach ineffizient mit unseren 70 Mitarbeitern dort zu bleiben.“ Man habe verschiedene Varianten, unter anderen einen Neubau in der Nähe geprüft. Die Lösung an den Markt zu ziehen, sei aber nicht nur deutlich billiger, sondern sorge zudem für eine Zentralisierung der im Hintergrund wirkenden Abteilungen an einem Standort. „Und wir können mit dem Kreis als sehr gutem Mieter das Gebäude an der Rennbahn nahezu optimal nachnutzen“, so Richter. Die gut genutzte SB-Zone der Sparkasse soll an der Rennbahn bleiben.

Auch Krebs ist froh, dass so die sehr teure Neubau-Variante für eine Außenstelle in Eisenach wegfällt. Es waren Baukosten von bis zu 16 Millionen Euro im Gespräch. „Es wäre niemandem wirklich zu vermitteln gewesen, wenn wir die Kreisumlage – dann auch für die zurückgekreiste Stadt Eisenach – hätten erhöhen müssen, nur um diesen Baukredit bedienen zu können.“

Das Fusionsgesetz für Kreis und Stadt sieht vor, dass der Kreis ab Anfang 2022 dann für viele Bereiche, die bislang städtische Aufgaben waren, zuständig ist. „Für diese Kolleginnen und Kollegen aber auch dementsprechende Arbeitsplätze bereit stellen zu können, hätten wir mit dem Neubau zeitlich nicht geschafft. Mit der jetzt gefundenen Lösung ist es zumindest möglich, dies zu gewährleisten“, so Krebs. Die Außenstelle stände dann natürlich für die Bürger sowohl der Stadt als auch des Nordkreises als Anlaufpunkt zur Verfügung. Rund 150 Menschen sollen an den beiden Standorten Thälmannstraße und Rennbahn als Kreisbedienstete arbeiten.

Die Stadt selbst gewinnt durch den Auszug der Kolleginnen und Kollegen, die mit der Fusion zum Kreis wechseln, im Markt 22 Platz, um die derzeitige Raumnot im Markt 2 zu beenden. Nach der jetzigen Planung wäre über den Gewerbeflächen im Erdgeschoss dann im ersten Stock die Stadtverwaltung zu finden und zwei Stockwerke darüber von der Sparkasse belegt.

Noch laufen bei Sparkasse, Kreis und Stadt noch die Detailplanungen und die Umbauplanungen. Aber die Kosten für diese Umbauten seien, so Sparkassenchef Richter, „nicht exorbitant hoch und im Vergleich zu den hypothetischen Neubauplänen von Sparkasse und Kreis deutlich überschaubarer“.

Allerdings wird die Sparkasse an einer Stelle doch ein wenig Geld in die Hand nehmen. Sie wird nämlich, so der Plan, das Gebäude Markt 2 kaufen. Damit bekommt die jetzige Eigentümerin, die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG), die vereinbarte Kaufsumme von 5,7 Millionen Euro in die Kasse. Noch gibt es keine konkreten Planungen dafür, was mit dieser Einnahme gemacht wird, so Aufsichtsratsvorsitzender Ingo Wachtmeister. Noch müssen verschiedene Gremien dem Plan zustimmen. OB Wolf will diese Frage auch dem Stadtrat als Gesellschafterbeschluss zur Entscheidung vorlegen.

Und die vier beteiligten Partner finden weitere Vorteile für den Plan: Die publikumsintensiven Verwaltungsangebote des Kreises werden innenstadtnah angesiedelt, weiterer Leerstand in Sachen Bürogebäude (Rennbahn 6) wird vermieden und die Innenstadt gleichzeitig auch im Sinne der Einzelhändler belebt. Wolf: „Dieses Projekt ist ein Dreiklang, der viele verschiedene Knoten auf einmal löst. Es ist eine Win-win-win-Situation“.