Ein roter Treppich für Radfahrer in Eisenachs Bahnhofstraße

In der Eisenacher Bahnhofstraße, auf Höhe des Abzweiges Müllerstraße, wurde jetzt ein langer, roter Teppich für die Radfahrer ausgerollt. Mit dieser schrillen Markierung auf dem Asphalt der in westlicher Richtung verlaufenden Radfahrspur soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf mögliche Fahrradfahrer deutlich erhöht werden. Pedalritter dürften sich dennoch wie ein Sandwich fühlen, wenn auf den beiderseits der Radspur liegenden Einordnungsspuren Sattelschlepper, Linien-Busse oder Brummis mit hohen Aufbauten auf ein grünes Ampelsignal warten. Besondere Konzentration macht sich für die rechtsabbiegenden Autofahrer erforderlich, wenn auf der roten Radspur auch ein Radler nach rechts in die Müllerstraße zum Busbahnhof abbiegen möchte. Solche roten Radwege gibt es in vielen Städten.